حسن انوری عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر سرگرم کار بر روی ضمیمه فرهنگ 8 جلدی سخن هستم که حدود 8 سال پیش چاپ شد.

وی افزود: در این ضمیمه که در واقع جلد نهم فرهنگ سخن است و احتمالاً با عنوان "زیل" منتشر می‌شود، واژه‌هایی که در طول هفت، هشت سال گذشته پیدا شده است، خواهد آمد.

سرپرست گروه تدوین کننده فرهنگ 8 جلدی سخن اضافه کرد: در حال حاضر با همکاری یک گروه سرگرم جمع‌آوری این واژه‌ها و کار بر روی پروژه هستیم؛ این واژه‌ها سه دسته‌اند؛ یا عمدتاً واژه‌هایی است که از کتاب‌های قدیمی پیدا شده است، یا واژه‌هایی است که فرهنگستان در طول یک دهه اخیر وضع کرده و یا واژه‌هایی است که ماخذشان مشخص نبوده است.

این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: با توجه به اینکه فرهنگستان در 15 سال اخیر حدود 20 هزار واژه وضع کرده که بعضی از آنها جنبه عمومی هم دارد، انجام این کار هم ضروری است. در حال حاضر به حدود 3000 واژه رسیده‌ایم و به احتمال زیاد در سال آینده توسط انتشارات سخن منتشر می‌شود.

در فرهنگ 8 جلدی سخن، افزون بر سرویراستار (حسن انوری)، 46 مؤلف و 21 ویراستار در بخش‌های عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند. این فرهنگ حاوی بیش از 75 هزار سرواژه‌ اصلی (مدخل اصلی)، 45 هزار سرواژه‌ فرعی (مدخل فرعی)، 160 هزار شاهد مستند، یکهزار مثال و 1500 تصویر و شامل همه‌ واژه‌های به کار رفته در زبان فارسی قدیم و جدید است که از 450 اثر و از آثار 800 نویسنده و شاعر استخراج شده که از آن میان 270 اثر مکتوب از قدما و 183 اثر از معاصران مبنای کار بوده است.