حضور دو شاعر ایرانی در جشنواره جهانی شعر دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این جشنواره ادبی روز چهارشنبه هفته جاری (4 مارس) آغاز شد و در آن دو شاعر ایرانی به نامهای ناهید کبیری و علیرضا آبیز نیز حضور دارند. شاعرانی از 45 کشور دنیا در جشنواره جهانی شعر دبی شرکت کرده‌اند.

"جمال المهیری" شاعر اماراتی و مسئول برگزرای فستیوال ادبی دبی در این باره گفت: ما بیشتر کوشیده‌ایم شاعرانی را به نخستین جشنواره جهانی شعر دبی دعوت کنیم که نماینده فرهنگهای گونانگون و مکاتب ادبی مختلف چه کلاسیک و چه مدرن باشند. امیدوارم این فستیوال فرصتی را برای آشنایی بیشتر شاعران جهان از یکدیگر فراهم کند.

این جشنواره تا 10 مارس (20 اسفند) ادامه خواهد داشت و در آن 100 شاعر حاضر در فستیوال، منتخبی از سروده‌های خود را می‌خوانند. همچنین در این فستیوال قرار است علاوه بر افتتاح خانه شعر دبیر به عنوان مرکزی بین المللی شب شعری نیز به یاد زنده یاد محمود درویش (شاعر فلسطینی) برپا شود.

چهره‌هایی مانند آکینوانده اولووله سوینکا (شاعر نیجریه‌ای برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1986) و مارگارت اتوود (شاعر کانادایی برنده جایزه بوکر در سال 2000) نیز به عنوان میهمانان ویژه در نخستین جشنواره جهانی شعر دبی حضور دارند که قرار است درباره شعر سخنرانی کنند.

اتوود به صورت غیر حضوری از طریق ویدئو کنفرانس در این جشنواره شرکت خواهد کرد.