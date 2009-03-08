کورش اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فرهنگیان و خانواده آنها با 30 درصد تخفیف می‌توانند از این مراکز در ایام نوروز استفاده کنند.

دفتر امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش هر سال در ایام نوروز مدارس کشور را برای اسکان مسافران در ایام عید آماده و مجهز می کند.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش درباره افزایش تعرفه‌های اسکان نوروزی در فروردین 88 افزود: تعرفه‌ها در همه استانها به یک اندازه افزایش نیافته ولی مراکز آموزش و پرورش هر استانی بر اساس هزینه‌های جاری خود می‌تواند تا 20 درصد قیمتها را افزایش دهد که علت آن نیز عدم اختصاص بودجه از سوی دولت برای اسکان نوروزی مردم در مدارس است.

هزینه هر شب اسکان بین 5 تا 11 هزار تومان

متولی اسکان مسافران در ایام نوروز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و آموزش و پرورش هیچ وظیفه ای در این خصوص ندارد اما به هر صورت برای رفاه حال مردم و به ویژه فرهنگیان امکانات موجود آموزش و پرورش را در این ایام مورد استفاده قرار می دهیم کورش اسکندری

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش از ارتقای نسبی مدارس در نظر گرفته شده برای اسکان نوروزی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال برخلاف سالهای گذشته که محل اسکانهای مسافران نوروزی آموزش و پرورش به 5 نوع تقسیم می شد، تنها سه نوع اتاق خواهیم داشت و هزینه هر شب اسکان در این محلها بین 5 تا 11 هزار تومان متفاوت خواهد بود.

به گفته اسکندری اتاقهای درجه یک دارای فرش، تلویزیون، حمام، وسایل آشپزخانه و خواب خواهد بود که به نسبت قیمت این امکانات در مکانهای درجه سوم وجود نخواهد داشت.

150 خانه معلم برای اسکان نوروزی فرهنگیان

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که محل اسکانهای وزارت آموزش و پرورش در فروردین 88 پذیرای چند مهمان نوروزی خواهد بود اظهار کرد: در نوروز سال 1387 آموزش و پرورش توانست 6 میلیون نفر روز را در اماکن نوروزی خود اسکان دهد که با تمهیداتی که در سال جاری صورت گرفته امسال می توانیم تا 7 میلیون مسافر روز را در این اماکن پوشش دهیم.

اسکندری با بیان اینکه 150 خانه تربیت معلم نیز در ایام نوروز پذیرای مسافران هستند گفت: البته این مراکز مخصوص فرهنگیان است و در ایام نوروز افراد متفرقه را پذیرش نخواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش در همه استانهای کشور خانه های معلمی احداث کرده که در همه ایام سال و به ویژه نوروز پذیرای فرهنگیان و خانواده های آنها هستند. فرهنگیان از یک یا دو ماه قبل از شروع سال جدید و ایام تعطیلات می توانند با مراجعه به اداره کل تعاونیها در مناطق از امکانات خانه معلمها استفاده کنند.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش درباره افزایش تعرفه خانه معلمها در ایام نوروز نیز افزود: قطعا این مراکز نیز افزایش قیمت خواهند داشت ولی هزینه مصوب شده برای هر شب اسکان در آنها نیز بین 10 تا 30 هزار تومان خواهد بود.

کمک یک میلیارد و 70 میلیون تومانی رهبری به گردشگری

اسکندری با تاکید براینکه متولی اسکان مسافران در ایام نوروز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و آموزش و پرورش هیچ وظیفه ای در این خصوص ندارد گفت: به هر صورت برای رفاه حال مردم و به ویژه فرهنگیان امکانات موجود آموزش و پرورش را در این ایام مورد استفاده قرار می دهیم.

این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از سازمان میراث فرهنگی و شهرداری ها توقع داریم که در طول این مدت ما را در امر تجهیزات و امکانات یاری دهند. اگرچه تاکنون نیز کمکهایی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته اما نسبت به حجم مسافران کافی نیست.

اسکندری همچنین از کمک یک میلیارد و 70 میلیون تومانی دفتر مقام معظم رهبری به بخش گردشگری استان شیراز به خصوص در اسکان نوروزی فرهنگیان خبر داد و گفت: بیش از 15 هزار فرهنگی در 14 روز ابتدای سال 1388 در مراکز درنظر گرفته شده برای اقامت فرهنگیان به خدمت رسانی مشغول خواهند شد.