علی وزیریان به خبرنگار مهر گفت: پخش "یک وجب از آسمان" را حوزه هنری بر عهده دارد و برای آن برنامه‌ریزی کرده است. اکران نوروزی را با وجود امتیازهایی که دارد از دست دادیم، اما برای اکران "یک وجب از آسمان" در تابستان یا نیمه دوم بهار مشکلی نیست.

وی افزود: به تازگی نگارش یک فیلمنامه را شروع کرده‌ام و بهار آینده فیلمنامه آماده می‌شود تا شرایط ساخت آن را فراهم کنم. فیلم بعدی را در ادامه نگاهی که به سینما دارم با توجه به تجربه‌هایی که با دو فیلم قبلی به دست آورده‌ام کارگردانی می‌کنم.

وزیریان ادامه داد: "یک وجب از آسمان" را برای مخاطب ساخته‌ام و به سینمای بدون مخاطب اعتقادی ندارم، اما با هرشکل و ترفندی به دنبال جذب مخاطب نیستم.

"یک وجب از آسمان" دومین فیلم وزیریان پس از "خدا نزدیک است" داستان نوجوانی گلفروش است که آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را در سر دارد. بهروز بقایی، لادن طباطبایی، علی سلیمانی، امیر آتشانی، افسر اسدی، مهوش وقاری، محسن قاضی‌مرادی، نادر سلیمانی، مینا جعفرزاده و آتیلا پسیانی در این فیلم بازی می‌کنند.