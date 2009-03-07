مسکو از مذاکرات واشنگتن-تهران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیمیتری پسکف" در مصاحبه ای با رادیو "صدای روسیه" اظهار داشت: ما از امکان روابط مستقیم بین آمریکا و ایران حمایت می کنیم.

وی افزود: "ما از همان ابتدا می گفتیم که انزوای بین المللی ایران برای همه ما مضر است. روسیه برای فراهم شدن این مذاکرات تلاش کرده است. روسیه برای این کار تلاش بسیاری کرده است و در آینده نیز تلاش خواهد کرد.

دبیر مطبوعاتی نخست وزیر روسیه گفت : ما تنها با جذب فعالانه ایران در تمامی روندهای مذاکراتی می توانیم در منطقه وضعیتی قابل پیش بینی و مطمئن ایجاد کنیم. بدین ترتیب ما می توانیم سوء ظن کشورهای دیگر را نیز برطرف کنیم".

این در حالی است که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا و "سرگئی لاوروف" همتای روسی او شب گذشته در ژنو با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مهمی همچون سپر موشکی، گرجستان و ایران رایزنی کردند.