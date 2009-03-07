حجت الاسلام سید حسین رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: میزان مقرری که برای دانشجویان بی بضاعت در دست بررسی است را نمی توان در حال حاضر اعلام کرد زیرا در ابتدا باید موقوفاتی که با نیت حمایت از دانشجویان بی بضاعت به وجود آمده مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به امکانات بتوان رقمی را اعلام کرد.

وی یادآور شد: برخی موقوفات برای حمایت از دانشجویان مستمندی است که قصد ادامه تحصیل دارند اما به دلیل مشکلات مالی در تنگنا قرار دارند. تاکنون نیز آمار قابل اعتنایی از دانشجویان بی بضاعت به صورت موردی مورد حمایت اداره اوقاف و امور خیریه قرار گرفته اند که یا مراجعه حضوری داشته و یا از طریق خانواده ها و برخی مجامع معرفی شده اند.

رسولی در عین حال از آمار دانشجویان تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اظهار بی خبری کرد.

قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران ارتباط اوقاف با دانشجویان بی بضاعت را ارتباطی موردی دانست و خاطرنشان کرد: هنوز ارتباط سیستماتیک با دانشجویان بی بضاعت برقرار نشده بنابراین سعی می شود این ارتباط سیستماتیک با حمایت از مجموعه های خیریه دانشجویی ایجاد شود تا دانشجویان مستمند شناسایی شوند.