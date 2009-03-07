آیه روز:
الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ .
کسانى که اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق مىکنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مىشوند.
سوره بقره، آیه 274
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
امام جعفر صادق (ع) :
ان حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم .
حسن خلق صاحبش را به درجه روزه داری که به عبادت بپاخیزد می رساند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 161
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