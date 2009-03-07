آیه روز:



الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ .



کسانى که اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا، انفاق مى‏کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى‏شوند.

سوره بقره، آیه 274

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام جعفر صادق (ع) :

ان حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم .

حسن خلق صاحبش را به درجه روزه داری که به عبادت بپاخیزد می رساند .



اصول کافی ، ج 3 ، ص 161