نگاه جهان به والیبال ایران تغییر کرده است

محمد رضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به دنبال کسب نتایج بسیار خوب تیمهای ملی در رقابتهای جهانی و آسیایی نگاه دنیا به والیبال کشور تغییر کرده و برنامه اصلی ما این است که این جایگاه همچنان حفظ شود.

وی افزود: اولویت اصلی فدراسیون والیبال این است که بتواند با تقویت تیمهای ملی کشور و برنامه ریزی اصولی این موفقیت را استمرار بخشد تا ایران به عنوان یکی از قطبهای والیبال در جهان مطرح شود.

انتظارات مردم از والیبال بالا رفته است

رئیس فدراسیون والیبال کشور عنوان کرد: والیبال اولین رشته تیمی بود که کشورمان را در عرصه رقابتهای جهانی صاحب سکو کرد و به دلیل کسب این نتایج انتظارات بسیار بالاتر رفته و باید برای حفظ این جایگاه و در کنار آن تلاش برای ارتقاء آن برنامه ریزی نمود.

داورزنی با اشاره به موفقیتهای کسب شده در رده نوجوانان و جوانان در سال گذشته و امسال بیان داشت: ما برنامه های فدراسیون در سال آینده را بیشتر بر کسب نتایج خوب تیم ملی بزرگسالان متمرکز کرده ایم و در کنار آن حفظ جایگاه فعلی در رده نوجوانان و جوانان نیز غافل نیستیم.

موفقیتهای والیبال کشور مرهون تلاش هیئتهای استانی است

وی گفت: موفقیتهای کنونی والیبال کشور مرهون تلاش ها و برنامه ریزی های اصولی هیئت های استانی است و حمایت هر چه بهتر از برنامه های هیئتها در سراسر کشور در کنار افزایش حمایتهای مالی و معنوی از آنان در دستور کار سال آینده فدراسیون قرار خواهد داشت.

رئیس فدراسیون والیبال کشور خاطرنشان کرد: امروز در سایه تلاش هیئتها، بازیکنان تیم های ملی از استانها مختلف انتخاب شده که این مهم می تواند آینده این رشته ورزشی را در کشور تضمین و موفقیتهای بهتری را برای ما رقم بزند.

داورزنی توجه بیشتر به برنامه های استعدادیابی و استفاده از آموزشهای روز برای پرورش بازیکنان در رده های سنی مختلف نیز از جمله مهمترین مواردی است که باید مدنظر دوستان ما در استان ها قرار گرفته که این رعایت این مهم حمایتها فدراسیون والیبال و سازمان تربیت بدنی را نیز در پی خواهد داشت.

اولویت اصلی فدراسیون والیبال حضور در رقابت های المپیک لندن است

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: استراتژی اصلی فدراسیون والیبال در حال حاضر برنامه ریزی برای حضور تیم ملی در رقابتهای المپیک لندن است و برنامه های ما برای حضور در این رقابت از 18 ماه قبل آغاز و همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس فدراسیون والیبال کشور گفت: ما نوع نگاه به ولیبال را تغییر داده و تلاش خواهیم کرد که بتوانیم با استفاده بهینه از تمامی سرمایه های کشور در این رشته ورزشی همیشه چندین تیم ملی در رده های مختلف داشته تا بتوانیم در آینده نیز افتخارات بسیار زیادی را برای کشور به دست آوریم.

سال طلایی در انتظار فدراسیون والیبال

داورزنی حضور قدرتمند در رقابتهای آسیایی، جام باشگاه های آسیا، مسابقات جهانی دانشجویان، مسابقات باشگاه های جهان، رقابتهای جهانی نوجوانان و جوانان، آغاز رقابتهای زیرگروه جهانی و المپیک پکن در سال آینده را از جمله مهمترین برنامه های ذکر کرد و افزود: فدراسیون والیبال در تلاش است که با تقویت تیمهای مختلف نتایج درخشانی را در این عرصه ها به دست آورد.

وی گفت: تمامی برنامه ریزیها برای حضور قدرتمند تیمهای ملی کشورمان در رقابتهای یاد شده فراهم و امیدواریم که سال آینده نیز به عنوان یکی از طلایی ترین سالهای والیبال کشورمان به ثبت برسد.