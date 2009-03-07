به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز( ITTF ) پینگ‌پنگ بازان کشورمان در رده‌بندی بازیکنان جهان در ماه مارس 2009 موفق به صعود و کسب امتیازات مثبت شده‌اند.

در رنکینگ رده سنی جوانان نوشاد عالمیان ملی‌پوش کشورمان با توجه به کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات پروتور جهانی بحرین و قطر موفق شد از رده 20 جهان به رده 18 صعود کند. عالمیان با کسب 43 امتیاز و مجموع 10807 امتیاز موفق به این صعود شد. این در حالی است که این بازیکن در رده سنی بزرگسالان نیز 24 پله صعود داشته است. نوشاد عالمیان با این صعود از رده 433 به رتبه 409 دست یافت.

همچنین شایان ملکی و نیما عالمیان دیگر ملی‌پوشان جوان کشورمان به دلیل درخشش در بازی‌های جهانی جوانان بحرین و قطر برای اولین‌بار وارد رنکینگ جهانی جوانان شدند. در این رده بندی شایان ملکی با کسب 10167 امتیاز در رده 252 قرار گرفته و نیما عالمیان نیز با امتیاز 10156 در رده 259 ایستاده است.

در رده بندی جوانان فدراسیون جهانی تنیس روی میز در ماه مارس همچنان "کنتا ماتسودریا" ژاپنی در صدر جدول جهان قرار دارد. "لیانگ ما" از سنگاپور و "آن یان" بازیکن چینی نیز دردوم و سوم هستند.

اما در رده‌بندی پینگ‌پنگ بازان بزرگسال جهان نیز ورزشکاران کشورمان به دلیل عملکرد مثبت در بازی‌های پروتور جهانی کویت موفق به صعود کسب امتیازات مثبت و صعود چندپله ای شدند. البته محمدرضا اخلاق پسند نفر اول تنیس روی میز ایران در رده‌بندی ITTF همانند ماه گذشته در جایگاه 322 جهان قرار دارد اما به دلیل ارائه بازی‌های خوب در پوروتور جهانی کویت 9 امتیاز به جمع امتیازات خود اضافه کرد و به امتیاز 10938 رسید . مهران احدی کاپیتان تیم ملی کشورمان هم به خاطر صعود از گروه خود در رقابت‌های کویت با کسب 7 امتیاز مثبت و ارتقاء 5 پله‌ای موفق شد با مجموع 10885 امتیاز به رده 351 جهان برسد. مهران احدی دومین بازیکن ایرانی در رنکینگ جهانی است.

شهرام سربخشیان دیگر ملی‌پوش تنیس روی میز ایران است با کسب 10 امتیاز مثبت در مکان 427 قرار گرفت. این بازیکن پیش از این در رده 431 قرارداشت. در نهایت واحد مالمیری بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان که 6 ماه پیش به دلیل غیبت در مسابقات بین‌المللی از رده‌بندی جهان خارج شده بود با انتخاب مجدد در تیم ملی و شرکت در مسابقات پروتور جهانی کویت بازهم وارد رنکینگ ITTF شد و این بار در رده 601 قرار گرفت.

در رنکینگ ماه مارس پینگ‌پنگ بازان بزرگسال جهان "وانگ هائو" همانند ماه گذشته صدرنشین است. "ما لونگ" با قهرمانی در بازی‌های کویت موفق شد از رده 3 یک پله بالاتر رود. "ما لین" قهرمان المپیک پکن نیز با یک رده سقوط در مکان سوم قرار گرفته است .

طبق اعلام سایت فدراسیون جهانی "ایگور روبتسوف" روسی با 19 پله صعود و ایستادن در مکان 57 یکی از ستارگان جهان در ماه مارس لقب گرفت .