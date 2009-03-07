تلاش کلینتون و لاوروف برای کاهش تنشها در روابط آمریکا و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هیلاری کلینتون" و "سرگئی لاوروف" در دیدار خود در ژنو بر پیدا کردن رویکردهای مشترک درباره ایران، افغانستان و کره شمالی توافق کردند.

آنها درباره موضوعاتی که مسکو و واشنگتن با هم اختلاف نظر دارند، از حقوق بشر گرفته تا گرجستان و کوزوو گفتگو کردند.

کلینتون پس از این دیدار گفت : بازسازی این رابطه زمان بر است و به اعتماد، پیش بینی و پیشرفت نیاز دارد.

لاوروف هم در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:" ما دیدگاه خود را درباره اولویتهای فوری در روابط خود مبادله کردیم. من متقاعد شده ام و وزیر امور خارجه ( آمریکا) نیز با من هم عقیده است که این اولویتها تا حد زیادی در یک راستا هستند."

کلینتون گف:" این شروع تازه ای نه تنها برای بهبود روابط دوجانبه ما بلکه برای رهبری جهان در بخشهای مهم است."

لاوروف هم به این مسئله اشاره کرد که مسکو و واشنگتن صادقانه و با آمادگی حتی در مسائل مورد اختلاف خود با یکدیگر کار خواهند کرد.

لحن سخنان دو طرف بر خلاف دوره "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا مسالمت آمیز بود. روابط مسکو و واشنگتن در دوره بوش به دلیل اختلافات شدید دو طرف در موضوعات مختلف متشنج شده اس