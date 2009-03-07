داوری به ضرر استقلال بود نه ذوب آهن/ باقدرت به مصاف الاتحاد می رویم

امیررضا واعظی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم با ذوب آهن گفت: ما برای پیروزی به میدان رفته بودیم و بازی منطقی را ارائه دادیم و حتی شرایط گلزنی ما بیشتر از ذوب آهنی ها بود زیرا آنها حملات خطرناکی که تبدیل به گل شود، نداشتند. البته در نهایت از نظر فنی نتیجه مساوی برای این بازی منصفانه بود.

وی در مورد گل تساوی این تیم از روی نقطه پنالتی که ذوب آهنی ها اعتقاد دارند صحیح نبوده است، اظهار داشت: برخلاف اعتراضات ذوب آهنی ها که می گویند هم مجیدی در آفساید بوده و هم پنالتی صحیح نبود، باید بگویم آنطور که کارشناسان نظر دادند هم مجیدی در آفساید قرار نداشت و هم پنالتی صحیح بود، ضمن اینکه اخراج پیروز قربانی هم درست نبود و بازیکن ذوب آهن که روی برهانی خطا کرد، هم باید مستقیما از زمین اخراج می شد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد صحبت های ذوب آهنی ها که مصاحبه های استقلالی ها علیه داوری را عامل تاثیر برروند داوری دانسته اند، تاکید کرد: صحبت های ما هیچ تاثیری روی داوری نداشت زیرا ارزیابی داوری این دیدار نشان می دهد که استقلالی ها بیش از ذوب آهن متضرر شده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود در تیم استقلال، کار گروهی خوب نفرات تیم و روحیه، نشاط، انگیزه و آمادگی بالای آنها، بازیکنان تیم روحیه قهرمانی در مسابقات لیگ برتر را دارند و قطعا در چهار بازی باقیمانده هم با قدرت به میدان می روند تا به این موفقیت بزرگ دست پیدا کنند.

واعظی آشتیانی در مورد تاثیرات برگزاری بازی های بیشتر این تیم نسبت به ذوب آهن در قهرمانی استقلال، تصریح کرد: تیم ما در آمادگی کامل به سر می برد و قطعا بازی با الاتحاد و الجزیره پیش از دیدار با ملوان، آمادگی ما را بیشتر می کند تا همچنان خود را در شرایط بازی و کورس قهرمانی نگه داریم و با حفظ جایگاه فعلی، با قهرمانی لیگ برتر را به پایان برسانیم.

وی در خصوص دیدار هفته جاری این تیم برابر الاتحاد عربستان تاکید کرد: ما با قدرت به عربستان می رویم و با استراتژی و شناخت خوبی که کادرفنی از این تیم دارد، درکنار توجه به اتفاقات نامتعارف فوتبالی، در صدد کسب نتیجه قابل قبولی در زمین حریف هستیم.

مدیر عامل باشگا استقلال در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای حاشیه سازی عربستانی ها، برنامه خاصی در نظر گرفته است؟ گفت: استقلال از نظر فنی و روحی - روانی در فضایی نیست که اسیر حاشیه سازی حریف شود، ما در شرایط خوبی قرار داریم و این موضوع به ما کمک می کند، تحت تاثیر چنین مسائلی قرار نگرفته و باقدرت برابر میزبان خود به میدان برویم.

واعظی آشتیانی همچنین از سفر یکشنبه شب تیم استقلال تهران با کاروان 49 نفره به جده خبر داد و اعلام کرد ویزای بازیکنان این تیم در فرودگاه جده و بصورت گروهی صادر می شود. همچنین کاروان استقلال در هتل هیلتون مستقر شده و پس از بازی با الاتحاد برای زیارت مدینه منوره و انجام مناسک حج راهی شهرهای مدینه و مکه می شود.