شالکه مقابل کلن به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه دیشب در حالی که در زمین خود میزبان کلن بود با تک گل جرمان جونز در دقیقه 28 مقابل این تیم به برتری رسید. شالکه با پیروزی در این دیدار به رده ششم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد و حتی از بخت کسب عنوان قهرمانی در رقابت های فصل جاری برخوردار است.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

شنبه 17/12/87

* بایرن مونیخ - هانوفر

* انرگی کوتبوس - هرتابرلین

* هوفنهایم - وردربرمن

* مونشن گلادباخ - هامبورگ

* اشتوتگارت - بروسیا دورتموند

* * ولفسبورگ - کارلسروهه

یکشنبه 18/12/87

* آرمنیا بیله فلد - اینتراخت

* بایرلورکوزن - بوخوم

جدول رده بندی:

1- هرتابرلین 43 امتیاز

2- هامبورگ 42 امتیاز

3- هوفنهایم 41 امتیاز

4- ولفسبورگ 39 امتیاز

5- بایرن مونیخ 39 امتیاز

6- شالکه 37 امتیاز(یک بازی بیشتر)

---------------------

16- کوتبوس 20 امتیاز

17- کارلسروهه 17 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز