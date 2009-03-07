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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۱

درگفتگو با مهر اعلام شد؛

واریز عیدی و حقوق به حساب کارمندان/ پرداخت مطالبات فرهنگیان ؛ بزودی

واریز عیدی و حقوق به حساب کارمندان/ پرداخت مطالبات فرهنگیان ؛ بزودی

مدیر کل خزانه داری کل کشور از پرداخت عیدی و حقوق اسفندماه کارمندان دولت خبر داد و اعلام کرد: پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز به زودی آغاز می شود.

محمد مهدی پور طهماسب در گفتگو با مهر از پرداخت 90 درصد عیدی 250 هزار تومانی کارمندان دولت به دستگاههای ملی و همچنین 50 درصد حقوق اسفند ماه کارکنان دولت خبرداد و افزود: هفته گذشته تنخواه گردان لازم برای پرداخت عیدی و حقوق اسفند ماه کارکنان دستگاههای استانی به خزانه معین استانها پراخت شده است.

وی تصریح کرد: علت عدم پرداخت بخشی از عیدی و حقوق به سایر دستگاهها عدم ارائه درخواست وجه به خزانه است.

مدیر کل خزانه داری خاطرنشان کرد: حقوق و عیدی 250 هزار تومانی کارمندان به دستگاههای استانی در هفته گذشته به خزانه معین استانها برای پرداخت به کارکنان دستگاههای استانی پرداخت شده است.

به گفته وی در تاریخ 7 اسفندماه جاری تنخواه گردان پرداخت حقوق و عیدی کارمندان دولت به خزانه معین استانها واریز شده است.

پورطهماسب همچنین اعلام کرد: در حال حاضر اعتبار مربوط به 50 درصد حقوق اسفندماه کارمندان دولت در مرکز پرداخت شده است و مابقی منتظر ارائه درخواست وجه از سوی دستگاههای اجرایی است. 

مطالبات فرهنگیان

مدیر کل خزانه داری کل کشور همچنین در مورد پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز گفت: با ابلاغ اصلاحیه بودجه 87 به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فرهنگیان نیز در وجه وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بر روی اصلاحیه بودجه کار می کند و به محض ابلاغ این اصلاحیه، مطالبات فرهنگیان نیز پرداخت خواهد شد.  پور طهماسب رقم کل اصلاحیه بودجه را 59 هزارو 570 میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 844675

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