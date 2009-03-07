تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد در نشست مشترک تولید کنندگان و مدیران بنگاههای اقتصادی استان مازندران با هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی این استان افزود: حدود دو سال است که بانکهای کشور در پرداخت تسهیلات به بدنه اقتصادی و صنعتی کشور تعلل می کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت به طور متوسط برای هر اشتغال 45 میلیون تومان تسهیلات در بخش صنعت باید در نظر بگیرد، تصریح کرد: وضعیت رکود اقتصادی سال آینده نیز بدنه صنعت کشور را سخت تر خواهد کرد.

یوسف نژاد یادآور شد: با تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها، اغلب صنایع کشور متاثر از هدفمند کردن یارانه ها قرار گرفته و قیمت کالاهای تمام شده از وضعیت موجود فراتر خواهد رفت.

وی با اعلام این مهم که 20 کشور دنیا هم اکنون مطالعه عمیقی برای رفع بحران اقتصادی کشور خود تبیین کرده اند، افزود: در بسیاری از کشورها برای مقابله با بحران اقتصادی دولتها پول به بدنه بانکی خود تزریق کرده اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در زمان بحران اقتصاد جهانی میسر نخواهد بود، خاطر نشان کرد: متاسفانه سیاسی ترین نهادهای موجود در کشور متولی اعطای تسهیلات زودبازده به صاحبان اقتصادی شدند.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه توزیع اعتبارات غیرقانونی و غیرهدفمند توسط دستگاههایی که هیچ گونه آگاهی از وضعیت توزیع اعتبارات ندارند سبب فراهم آوردن مشکلاتی برای بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کشور شده است، بیان داشت: توزیع اعتبارات طرحهای زودبازده باید توسط بانکها صورت گیرد و وزارت کار نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی می تواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، افزود: لازمه گذر از بحران اقتصادی، توجه ویژه به تولید داخل و جلوگیری از واردات بی رویه است.

مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز با اشاره به اینکه مشوقها، اصلاح دستورالعملها، معافیتها، قوانین صنایع این استان باید بومی شود، اظهار داشت: سند توسعه استراتژی صنعت استان به زودی تبیین می شود.

وی افزود: برای تحقق سند فوق باید نیازهای صنعت استان را شناسایی و بتوانیم از طریق این سند بسیاری از مشکلات، مشوق ها و توسعه های صنعتی استان را رفع و شاهد باشیم.

هاشم پور با بیان اینکه با جدیت به دنبال رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان هستیم، خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از هزار نفر در مازندران در نوبت تهیه زمین برای احداث واحدهای صنعتی هستند.