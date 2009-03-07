لولاچیان در گفتگو با مهر: 6 هزار جلد کتاب در کتابخانه "جوان و تربیت دینی" وجود دارد

علیرضا لولاچیان مدیرعامل مؤسسه تسنیم نور در پی افتتاح کتابخانه تخصصی "جوان، اوقات فراغت و تربیت دینی" در گفتکو با خبرنگار اظهار داشت: دو سال پیش در حوزه فعالیتهایی که در مؤسسه داشتیم و در رابطه با طرح ملی سپهر ایرانی که سازماندهی، پرورش، هدایت و رشد استعدادهای جوانان را دنبال می کند، نیاز به یک مجموعه مطالعاتی را احساس کردیم که به واسطه آن در خصوص فعالیتهای تربیتی جوانان کارهای پژوهشی و مطالعاتی انجام شود.

وی گفت: طی بررسیهای مختلف مشاهده شد که در مراکز مرتبط با جوانان هیچ گونه مرجعی برای این کار وجود ندارد حتی سازمان ملی جوانان که متولی این امر است، چنین کتابخانه مرجع و تخصصی ویژه فعالیتهای تربیتی امور جوانان نداشت.

مدیرعامل مؤسسه تسنیم نور افزود: از این رو این کتابخانه با 2500 عنوان و بیش از 6 هزار نسخه کتاب راه اندازی شد که قصد توسعه آن را نیز داریم.

لولاچیان با اشاره به اینکه مخاطبان این کتابخانه دانشجویان، طلاب، نیروهای تربیتی آموزش و پرورش و فعالان مسائل جوانان هستند، یادآور شد: قرار است برای معرفی کتابخانه از ابتدای سال 88 ماهیانه یک جلسه نقد کتاب در دفتر مؤسسه و در کتابخانه برگزار شود که ضمن معرفی کتابهای خاص، به نقد و بررسی نیز بپردازد.

مدیرعامل مؤسسه تسنیم نور با بیان اینکه کار تخصصی ما بیشتر بر روی اوقات فراغت جوانان معطوف می شود، افزود: معتقدیم اگر تربیتی صورت می گیرد بهتر است تربیت دینی باشد تا به نوعی معضلات و مشکلات رفع شود.

وی با تأکید بر اینکه کتابهایی با موضوعات روانشناسی و تربیتی و در حوزه دین هم کتابهای مرجع دینی برای استفاده محققان قرار داده ایم، به ویژگیهای کتابخانه اشاره کرد و گفت: فضای کتابخانه از قرائت‌خانه برخوردار و امکان امانت گرفتن کتابها در حوزه خاص به جز کتابهای مرجع نیز وجود دارد . طی شش ماه اول سال 88 نیز رایانه هایی را در مجموعه قرار می دهیم که از کتابهای دیجیتال استفاده شود و معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی نیز منابع خوبی در اختیار ما قرار داده است.

مدیرعامل مؤسسه تسنیم نور با اشاره به اینکه در حال تدوین آیین نامه ای برای بررسی شرایط عضویت هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این کتابخانه نخستین کتابخانه تخصصی "جوان، اوقات فراغت و تربیتی دینی" است، تلاش می کنیم ضمن نخستین کتابخانه بودن، بزرگترین کتابخانه نیز باشد که تربیت دینی را سرلوحه کار دارد . از این رو دیجیتالی کردن کتابهای موجود کتابخانه از برنامه های آینده است که فعالیتهای مقدماتی آن انجام شده و از طریق سایت مؤسسه در آینده قابل استفاده خواهد بود.