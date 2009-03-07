برقراری صلح و آرامش از اهداف پیامبران الهی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر در همایشی با عنوان "ضرورت اتحاد پیروان مذاهب مختلف مسیحیت" که با حضور اندیشمندان یونانی و تعدادی از نمایندگان کلیسای ارتدکس یونان و کاتولیکها برگزار شد، طوبی کرمانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یونان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: قرآن کریم به حضرت عیسی(ع) و مادر گرامی آن حضرت احترام خاصی می گذارد و ما معتقدیم که هدف تمام پیامبران الهی ایجاد برادری، صلح و آرامش بوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت احترام به مذاهب مختلف توحیدی تصریح کرد: اسلام از مسلمانان می خواهد نه تنها به پیروان مذاهب الهی احترام بگذارند، بلکه اسلام را ادامه مذاهبی چون مسیحیت و یهودیت می داند.

کرمانی افزود: هدف اصلی پیامبران خدا اتحاد و ایجاد عشق و علاقه و صلح جهانی، چه صلح بیرونی و چه صلح درونی بین افراد مختلف جهان است و ما می بایستی جهت رسیدن به این اهداف الهی تمام افراد جهان را دوست داشته و به آنان عشق بورزیم.

جرج موستاکیس استاد الهیات و جامعه شناسی به عنوان سخنران اصلی این همایش نیز طی سخنانی با اشاره به ضرورت اتحاد کلیساهای جهان و رفع سوء تفاهمها بین کلیسای ارتدکس و کاتولیک گفت: کلیساها همه بایستی در چارچوب تعلیمات حضرت عیسی (ع) عمل کنند و خواست اولیه و مهم حضرت عیسی، اتحاد کلیساها بوده است.

وی تاکید کرد : در حالیکه حضرت عیسی از وحدت ملتها و پیروان خود حرف می زند، فعالان کلیسایی نباید به اختلافات دامن بزنند، اینگونه رفتار کردن در واقع نادیده گرفتن دستورات و تعلیمات حضرت عیسی است .