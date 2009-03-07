خودروهای دولتی هم ملزم به دریافت برگه معاینه فنی هستند

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری تهران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از آنجا که ستاد معاینه فنی خودروی تهران اهرم اجرایی ندارد، هیچ الزامی هم نمی تواند در مورد گرفتن برگه معاینه فنی خودروهای دولتی داشته باشد. این پلیس است که می تواند در این باره با برخوردهای قانونی خود آنها را ملزم به دریافت معاینه فنی کند.

مهندس وحید نوروزی با اشاره به اینکه خودروهای مدل 86 از ابتدای سال 88 باید معاینه فنی داشته باشند گفت: خودروهای مدل 86 در سال 87 نیاز به برگه معاینه فنی ندارند اما از فروردین سال 88 به معاینه فنی نیاز پیدا کرده و در صورت نداشتن برگه معاینه فنی خودرو، پلیس می تواند با آنان برخورد کند.

مدیر عامل معاینه فنی تهران افزود: اینکه عده ای می گویند خودروی در فلان ماه شماره گذاری شده و آنان تا ماه پلاک گذاری خودرو نیاز به معاینه فنی ندارند، اشتباه است. در حقیقت ماه پلاک گذاری ملاکی برای گرفتن معاینه فنی خودرو نیست. قانون می گوید که خودروهای مدل 86 از ابتدای سال 88 نیاز به برگه معاینه فنی خودرو دارد و پلیس هم مطابق قانون می تواند با خودورهای 86 که برگه معاینه فنی ندارند برخورد کند.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو تصریح کرد: خودروهای مدل 86 که قصد سفر در نوروز را دارند می توانند با مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی شهرداری تهران و یا مراکز تحت نظارت این ستاد، معاینه فنی خودروی خود را دریافت کنند.