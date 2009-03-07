شکست سنگین حریف استقلال/ پیروزی حریف پرسپولیس قبل ازسفر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دیشب در دربی نمایندگان فوتبال امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که به نوعی جنگ صدرنشینی هم به شمار می آمد دو تیم الجزیره و الاهلی مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل آنها در پایان به برتری 4 بر2 سرخپوشان دبی انجامید.

در این بازی که به میزبانی تیم الجزیره برگزار شد برای تیم الاهلی روزاریو (2 - گل به خودی)، باری (14)، فیصل خلیل (88) و عبدالله موسی (90 - گل به خودی) گل زدند و گل‌های تیم میزبان نیز توسط فرناندو بایانو (6) و رافائل سوبیس (83) به ثمر رسید.

الاهلی با این پیروزی 36 امتیازی شد و جای الجزیره را در صدر جدول رده بندی گرفت. حریف استقلال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز با 35 امتیاز به رده دوم جدول سقوط کرد.

" در گروه سوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر دو تیم استقلال ایران و الجزیره امارات، تیم‌های الاتحاد عربستان و ام صلال قطر نیز حضور دارند. در گروه یک این مسابقات نیز تیم‌های الهلال عربستان، صبای ایران، الاهلی امارات و پاختاکور ازبکستان در کنار هم به رقابت خواهند پرداخت."

دیشب همچنین الشباب، دیگر تیم اماراتی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در خانه خود با نتیجه تساوی بدون گل برابر العین متوقف شد تا با 17 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی سقوط کند.

" تیم الشباب در گروه چهارم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم‌های الاتفاق عربستان، سپاهان ایران و بنیادکار ازبکستان حضور دارد."

در یکی از دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات تیم الشارجه در خانه عجمان با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسید. برای الشارجه در این بازی نواف مبارک (37) و سالم سیف (80) گلزنی کردند و تک گل تیم عجمان را نیز جواد کاظمیان در دقیقه 72 وارد دروازه تیم میهمان کرد. این ششمین گل کاظمیان در فصل جاری لیگ برتر امارات بود.

" الشارجه در گروه دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، الشباب عربستان و الغرافه قطر هم‌گروه است."

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الشباب صفر - العین صفر

* الخلیج 2 - الوصل یک

گل‌ها: محمد مال الله (60 و 61) برای الخلیج و ولید مراد محمد (3) برای الوصل

* عجمان یک - الشارجه 2

گل‌ها: جواد کاظمیان (72) برای عجمان و نواف مبارک (37) و سالم سیف (80) برای الشارجه

* الجزیره 2 - الاهلی 4

گل‌ها: فرناندو بایانو (6) و رافائل سوبیس (83) برای الجزیره و روزاریو (2 - گل به خودی)، باری (14)، فیصل خلیل (88) و عبدالله موسی (90 - گل به خودی) برای الاهلی

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات امشب با برگزاری دو بازی به اتمام می رسد:

شنبه - 17/12/87

* النصر - الظفره

* الوحده - الشعب

جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

1- الاهلی 36 امتیاز

2- الجزیره 35 امتیاز

3- العین 32 امتیاز

4- الوصل 20 امتیاز

5- الشارجه 18 امتیاز - تفاضل گل 6-

6- عجمان 18 امتیاز - تفاضل گل 6-

7- الشباب 18 امتیاز - تفاضل گل 7-

8- النصر 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

9- الوحده 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- الظفره 13 امتیاز- تفاضل گل 1- (یک بازی کمتر)

11- الشعب 13 امتیاز - تفاضل گل 6- (یک بازی کمتر)

12- الخلیج 11 امتیاز