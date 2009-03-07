به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اخبار العالم، شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان دیروز طی درخواستی فوری از رهبران جهان اسلام خواست تا به سرعت و با بهره گیری از یک موضع واحد، فعالیتهای رژیم اشغالگر در بیت المقدس را متوقف و از سوی دیگر بر مجامع بین المللی فشار آورند تا مانع از ادامه طرح یهودی سازی قدس شوند.

شیخ یوسف القرضاوی اظهار داشت: آنچه که در منطقه بستان در قدس اشغالگی در حال وقوع است از طرحهای گسترده یهودی سازی است که طی دوره های اخیر بی سابقه بوده است.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ادامه افزود: صهیونیستها سعی در اخراج مسلمانان از منطقه بستان و تخریب باب المغاربه که به دیوار غربی مسجدالاقصی چسبیده را دارند و در صدد ساخت شهری یهودی نشین هستند تا یهودیان را در آن اسکان دهند.



