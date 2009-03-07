  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در گیلان تشکیل شد

واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در گیلان تشکیل شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان از تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در استان خبر داد.

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور اجرایی کردن مفاد الحاقیه ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل واحد بازرسی ونظارت، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف تشکیل می شود.

وی متذکرشد: دراجرای سیاستهای کلان دولت در زمینه واگذاری امور متصدی گر به بخش خصوصی و با توجه به برنامه های محوری وزارت بازرگانی در خصوص جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تأثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی، واحد های بازرسی و نظارت اصناف در سطح کشور تشکیل می شوند.

امینی با اشاره به ضرورت تشکیل واحد های بازرسی و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملکردی سازمانهای صنفی درنظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش خواستار انسجام و هماهنگی کامل عوامل دست اندرکار شد.

 

کد مطلب 844687

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها