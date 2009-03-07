واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در گیلان تشکیل شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور اجرایی کردن مفاد الحاقیه ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر تشکیل واحد بازرسی ونظارت، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف تشکیل می شود.

وی متذکرشد: دراجرای سیاستهای کلان دولت در زمینه واگذاری امور متصدی گر به بخش خصوصی و با توجه به برنامه های محوری وزارت بازرگانی در خصوص جلب مشارکت بیش از پیش اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ و تأثیر گذار در فعالیتهای اقتصادی، واحد های بازرسی و نظارت اصناف در سطح کشور تشکیل می شوند.

امینی با اشاره به ضرورت تشکیل واحد های بازرسی و نظارت اصناف و ارتقاء سطح عملکردی سازمانهای صنفی درنظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش خواستار انسجام و هماهنگی کامل عوامل دست اندرکار شد.