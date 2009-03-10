نماینده شرکت وارد کننده خونهای آلوده به ایدز همچنان در ایران فعال است

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با عنوان این مطلب که حقوق از دست رفته ایران قابل استیفاء است به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحقیقاتی که کانون هموفیلی ایران انجام داده است تردید نداریم که شرکت فرانسوی مریو که بر اساس اعتراف رسمی نماینده آن در سال 1372 فرآورده های خونی آلوده به ایدز به ایران وارد کرده است در حال حاضر در زمره مایملک شرکت (SANOFI AVENTIS) است.

احمد قویدل در ارتباط با شرکت SANOFI AVENTIS توضیح داد: این شرکت بر اساس قواعد بین المللی تمامی مطالبات حقوقی شرکت مریو را می بایست پاسخگو باشد.

در ایران این اقدام شرکت مریو فرانسه در دهه 60 (سالهای بین 1361 تا 1364) منجر به فاجعه ای شد که 102 بیمار هموفیلی با مشکل فاکتور 8 بر اساس آمار شناسایی شده کانون هموفیلی قربانی این اقدام قرار گرفتند. در حال حاضر کل بیماران مبتلا به ایدز در کانون هموفیلی ایران، 184 نفر ثبت شده که 14 نفر از آنها از خانواده های درجه یک بیماران از جمله همسر و فرزند هستند.

قویدل ادامه داد: بی تردید آلودگی بیماران با مشکل فاکتور 9 و دیگر اختلالات انعقادی را نمی توانیم به شرکت مریو فرانسه نسبت دهیم. چرا که اساساً واردات ایران از شرکت مریو شامل فاکتور 8 انعقادی بوده است که مدارک موجود در اختیار ما و مراجع قضایی نشان می دهد دو خرید معین در سال 61 توسط سازمان انتقال خون ایران و در سال 63 توسط شرکت داروپخش بوده است.

کانون هموفیلی ایران توجه مقامات قضایی و دفتر روابط بین الملل ریاست جمهوری به مقاله منتشره در روزنامه نیویورک تایمز که چگونگی پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی عراقی را طی مصاحبه با قربانیان، رئیس جمعیت هلال احمر بغداد و وکلای قربانیان منتشره کرده جلب می کنیم مدیر عامل کانون هموفیلی ایران

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با عنوان این مطلب که شرکت SANOFI AVENTIS در زمره 4 شرکت بزرگ تولید کننده دارو در جهان بوده و حجم معاملات بسیار بالایی با ایران دارد افزود: این رقم در سال از 120 میلیون دلار تجاوز می کند. شرکت SANOFI AVENTIS در سال 83 با ارائه دعوای حقوقی توسط هلال احمر بغداد در رابطه با 189 بیمار هموفیلی مبتلا به ایدز عراقی که از کودک 6 ماهه تا پسر 18 ساله را شامل می شده است مجبور به پرداخت غرامت شده است که بزرگترین مستند در دسترس مسئولین ایران همین پرداخت غرامت توسط مالک فعلی شرکت فرانسوی مریو است.



قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران ضمن توجه مقامات قضایی و دفتر روابط بین الملل ریاست جمهوری به مقاله منتشره در روزنامه نیویورک تایمز که چگونگی پرداخت غرامت به بیماران هموفیلی عراقی را طی مصاحبه با قربانیان، رئیس جمعیت هلال احمر بغداد و وکلای قربانیان منتشره کرده است جلب می کنیم.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: این کانون آمادگی دارد در صورتی که مسئولین وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران صلاح می دانند این شکایت بین المللی به نمایندگی از آنان نیز پیگیری کند.

قویدل گفت: بزودی دادخواست حقوقی قربانیان و خانواده های آنان از طریق وکیل پرونده حقوقی هموفیلی ها به شعبه بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم خواهد شد اما معتقدیم معاونت دارو و غذای وزارت بهداشت به سادگی می تواند با تحت فشار قرار دادن بازار فروش محصولات شرکتSANOFI AVENTIS که شامل داروهای بسیار گرانقیمت در حوزه سرطان و... است با هزینه به مراتب پایین تر و سریعتری حقوق ایران را احیا کند.

اخیرا شعبه 1057 مجمتع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت که پرونده کیفری بیماران هموفیلی در آن جاری است نماینده رسمی شرکت SANOFI AVENTIS در ایران را و همچنین نماینده شرکت "کوبل دارو" را به عنوان مطلع به دادگاه فرا خوانده و تحقیقات اولیه ای را به انجام رسانده است.

قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران قبل از طرح نام شرکت SANOFI AVENTIS در رسانه های گروهی موکدا از نماینده این شرکت درخواست کرد که با پیگیری موضوع از طرف دفتر مرکزی شرکت امکان مذاکرات مستقیم را جهت حل این مشکل حقوقی به دور از دعواهای قضایی و بین المللی فراهم کند.

وی ادامه داد: متاسفانه این تلاش که از ژانویه 2009 آغاز شده بوده منجر به نتیجه نشد و کانون هموفیلی با هدف احقاق حق از دست رفته 27 ساله ایران ضمن انعکاس یافته های خود به سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اختیار رسانه های گروهی قرار داده است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز نوری مالکی نخست وزیر عراق در زمره تیم مذاکره کننده اخذ غرامت از شرکت SANOFI AVENTIS بوده است

قویدل افزود: در تلاشیم ضمن تهیه مصاحبه های مشخصی از خانواده های جان باختگان و قربانیانی که هنوز زنده اند اثر این فاجعه ملی را به گوش رسانه های گروهی در حوزه بین الملل برسانیم.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در پایان این نکته را متذکر شد که شرکت SANOFI AVENTIS پس از آنکه قربانیان هموفیلی مبتلا به ایدز در عراق علیه این شرکت دعوای حقوقی مطرح کردند با پیشنهاد پرداخت 5 هزار الی 20 هزار دلار به هر یک از آنان تقاضای بسته شدن پرونده را کرده بودند که وکیل پرونده که برادر یکی از قربانیان بوده با کسب اطلاع از اینکه در آمریکا به ازای هر قربانی هموفیلی مبتلا به ایدز شرکت فرانسوی مریو یک میلیون دلار آن هم در سالهای گذشته پرداخت کرده است با تقاضای مذکور مخالفت و نهایتا پرونده به نفع قربانیان خاتمه یافته است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، نوری مالکی نخست وزیر عراق در زمره تیم مذاکره کننده اخذ غرامت از شرکت SANOFI AVENTIS بوده است.

قویدل با اشاره به سفر وزیر بهداشت عراق به تهران افزود: رسما از وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران درخواست کردیم که امکان رایزنی با این مقام عراقی در حضور مقامات مسئول کشورمان فراهم شود که به این تقاضا پاسخ مثبتی داده نشده است.