رفع بحرانهای اقتصادی نیازمند برنامه ریزی مدون است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالارپشتی جمعه شب در جمع تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مازندران در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران افزود: مجلس پرداخت پنج میلیارد دلار را برای وزارت کشاورزی در مجلس تصویب کرد تا این وزارتخانه بتواند مشکلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از سیل، خشکسالی و سرمازدگی را رفع کند اما متاسفانه این اعتبارات در جایی دیگر هزینه شد.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در خانه ملت با اشاره به اینکه متاسفانه اعتبار تخصیصی 910 میلیارد ریال خسارات کشاورزی مازندران صرف معوقات بانک ها و ردیف های دیگر غیر ضرور شده است، تصریح کرد: دولت نظارت جدی به نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی ندارد.

اکبری با بیان اینکه خصوصی سازی در کشور به اشتباه اجرا می شود، یادآور شد: دولت برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در موقع بحران ندارد.

وی با اشاره به کم کاری بانک صنعت و معدن در کشور افزود: قصد داریم تعداد شعب این بانک را در مازندران افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه ساختار سیستم بانکی کشور صحیح نیست، افزود: مادامی که نظامات گمرکی، بیمه، تامین اجتماعی، توزیع و تولید جامع نباشد دولت برای توسعه اقتصادی و رفع ساختارهای نظام بانکی خود با مشکل مواجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه پارلمان خصوصی مازندران آماده شنیدن پاسخهای خود از مقامات ارشد وزارت صنایع، بازرگانی و اقتصاد هستند، افزود: مجمع نمایندگان مازندران آمادگی دارد تا برای حضور این افراد در جلسات بررسی مشکلات مطرح شده در پارلمان خصوصی دعوت کند.

اکبری با بیان اینکه قانون کار در حال اجرا در کشور ناصحیح و معلول است، تصریح کرد: فضای کسب و کار باید به گونه ای باشد که کارفرما و کارگر توامان سود داشته باشند.