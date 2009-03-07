یثربی درباره فعالیت‌های تازه‌ خود به خبرنگار مهر گفت: در حال نوشتن نمایشنامه "عروسی در مریخ" هستم که یک طنز تلخ اجتماعی و داستان زوجی است که در مراسم ازدواجشان با کینه‌ها و توطئه‌هایی روبرو می‌شوند و می‌فهمند قربانی انتقام‌جویی خانواده‌شان شده‌اند.



وی افزود: برای اجرای این نمایش نیاز به سالنی بزرگ دارم. به همین دلیل قصد دارم این نمایش را در تالار سنگلج یا نیاوران روی صحنه ببرم. اوایل سال آینده انتخاب بازیگر و تمرین‌ها را شروع می‌کنم و امیدوارم در اولین فرصت، سالن مناسب برای اجرا در اختیارم قرار بگیرد. تیر و مرداد سال آینده این نمایش را روی صحنه می‌برم.

نویسنده فیلمنامه "دعوت" درباره کارگردانی اولین فیلم سینمایی خود گفت: از مدتی پیش برای کارگردانی اولین فیلمم اقدام کرده‌ام، اما هنوز مجوز کارگردانی دریافت نکرده‌ام. با توجه به سابقه تدریس فیلمنامه‌نویسی، فعالیت مطبوعاتی به عنوان منتقد و کارگردانی دو فیلم مستند فکر نمی‌کنم مشکلی برای دریافت مجوز داشته‌باشم.

یثربی درباره فیلمنامه "عاشقی کردن با دوچرخه" گفت: این فیلمنامه را با نگاهی به یکی از قصه‌های مارکز نوشته‌ام که داستان یک مرد و 18 زن است. قصه با پیدا شدن یک جنازه شروع می‌شود و در طول قصه، زن‌ها هستتند که تصویری درباره این مرد برای مخاطب می‌سازند. با توجه به مجموعه شرایط فکر می‌کنم سال آینده و با دریافت مجوز کارگردانی، اولین فیلم سینمایی‌ام را کلید بزنم.

این کارگردان درباره ساخت مستند "قلعه رودخان" گفت: سال گذشته تصویربرداری بخش‌هایی از این مستند داستانی را انجام دادم، اما تهیه‌کننده از پروژه کنار رفت و من در تلاش هستم نظر مثبت مسئولان سازمان میراث فرهنگی را برای حمایت از این مستند جلب کنم. این مستند درباره قلعه زیبا و تاریخی رودخان در گیلان است و به بهانه روایت تاریخ و سرگذشت این قلعه، داستانی عاشقانه هم به تصویر کشیده می‌شود.