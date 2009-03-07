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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

در نخستین تجربه فیلمسازی/

یثربی روی صندلی کارگردانی "عاشقی کردن با دوچرخه" می‌نشیند

یثربی روی صندلی کارگردانی "عاشقی کردن با دوچرخه" می‌نشیند

چیستا یثربی سال آینده اولین فیلم سینمایی خود را بر اساس فیلمنامه "عاشقی کردن با دوچرخه" کلید می‌زند.

یثربی درباره فعالیت‌های تازه‌ خود به خبرنگار مهر گفت: در حال نوشتن نمایشنامه "عروسی در مریخ" هستم که یک طنز تلخ اجتماعی و داستان زوجی است که در مراسم ازدواجشان با کینه‌ها و توطئه‌هایی روبرو می‌شوند و می‌فهمند قربانی انتقام‌جویی خانواده‌شان شده‌اند.

وی افزود: برای اجرای این نمایش نیاز به سالنی بزرگ دارم. به همین دلیل قصد دارم این نمایش را در تالار سنگلج یا نیاوران روی صحنه ببرم. اوایل سال آینده انتخاب بازیگر و تمرین‌ها را شروع می‌کنم و امیدوارم در اولین فرصت، سالن مناسب برای اجرا در اختیارم قرار بگیرد. تیر و مرداد سال آینده این نمایش را روی صحنه می‌برم.

نویسنده فیلمنامه "دعوت" درباره کارگردانی اولین فیلم سینمایی خود گفت: از مدتی پیش برای کارگردانی اولین فیلمم اقدام کرده‌ام، اما هنوز مجوز کارگردانی دریافت نکرده‌ام. با توجه به سابقه تدریس فیلمنامه‌نویسی، فعالیت مطبوعاتی به عنوان منتقد و کارگردانی دو فیلم مستند فکر نمی‌کنم مشکلی برای دریافت مجوز داشته‌باشم.

یثربی درباره فیلمنامه "عاشقی کردن با دوچرخه" گفت: این فیلمنامه را با نگاهی به یکی از قصه‌های مارکز نوشته‌ام که داستان یک مرد و 18 زن است. قصه با پیدا شدن یک جنازه شروع می‌شود و در طول قصه، زن‌ها هستتند که تصویری درباره این مرد برای مخاطب می‌سازند. با توجه به مجموعه شرایط فکر می‌کنم سال آینده و با دریافت مجوز کارگردانی، اولین فیلم سینمایی‌ام را کلید بزنم.

این کارگردان درباره ساخت مستند "قلعه رودخان" گفت: سال گذشته تصویربرداری بخش‌هایی از این مستند داستانی را انجام دادم، اما تهیه‌کننده از پروژه کنار رفت و من در تلاش هستم نظر مثبت مسئولان سازمان میراث فرهنگی را برای حمایت از این مستند جلب کنم. این مستند درباره قلعه زیبا و تاریخی رودخان در گیلان است و به بهانه روایت تاریخ و سرگذشت این قلعه، داستانی عاشقانه هم به تصویر کشیده می‌شود.

کد مطلب 844691

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