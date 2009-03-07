رئیس اتحادیه آسیا به تهران سفر می کند/ دعوت از دکتر " چو "

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت فدراسیون تکواندو کشورمان "دای سون لی" رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به همراه پروفسور"کی سوک لی" نایب رئیس ارشد این اتحادیه در زمان برگزاری دومین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا به تهران سفر می کنند. این دو قرار است ضمن تماشای بیست و یکمین دوره رقابتهای جام فجر دیدارهای نیز با مسئولین ورزش کشور داشته باشند.

فدراسیون تکواندو همچنین از "دکترچو" رئیس فدراسیون جهانی تکواندو نیز برای حضور در این مسابقات دعوت به عمل آورده که وی هنوز جوابی به این دعوت ایران نداده است.

دکتر چو قول داده برای تماشای یکی از سه رویداد جام فجر ، جام باشگاه های آسیا و قهرمانی نوجوانان آسیا که ایران در سال 2009 میزبان آن است به تهران سفر کند.

دومین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا طی روزهای 19 و 20 فروردین و بیست و یکمین دوره رقابتهای جام فجر طی روزهای 22 و 23 فروردین ماه 88 در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.