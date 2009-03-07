پذیرش مهمانان نوروزی مازندران اینترنتی صورت می گیرد

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه هزار و 655 کلاس درس در قالب 313 آموزشگاه برای اسکان فرهنگیان استان آماده شده است.

وی اظهار داشت: از این شمار 237 کلاس ویژه، 937 کلاس مجهز، 986 کلاس نیمه مجهز و 900 کلاس عادی است.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز از 29 اسفند ماه جاری تا 12 فروردین ماه آماده پذیرایی از مسافرانی است که به این استان سفر می کنند.

به گفته فیاضی، پارسال 150 هزار و 245 مهمان نوروزی در مدارس استان اسکان یافتند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: پارسال 840 میلیون ریال از محل وجوه دریافتی از مسافران عاید این سازمان شد.

وی یادآور شد: از این مقدار 40 درصد آن برای تجهیز مدارس هزینه شده است.

مازندران شش هزار مدرسه دارد.