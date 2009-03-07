نماینده پارلمان سودان: "جبهه جهانی مقاومت" باید بر اساس توصیه های آیت الله خامنه ای تشکیل شود

"قطب المهدی" نماینده پارلمان سودان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کنفرانس بین المللی"فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" گفت : این کنفرانس در زمان بسیار مناسبی برگزار شد، زیرا ما باید اکنون یک جبهه قدرتمند جهانی برای مقابله با امپریالیسم تشکیل دهیم تا از مسائل عادلانه ملتها حمایت کند و این پاسخ مناسب به ائتلاف استعماری است که ملتهای آزاده را مورد ظلم و سرکوب قرار می دهد.

بنابراین زمان برگزاری کنفرانس تهران، منحصر به فرد است، زیرا در زمانی برگزار شد که مسئله فلسطین در معرض تلاشهایی برای نابودی کامل قرار گرفته است و همچنین ایران، سودان و سوریه هم با توطئه های بزرگی روبرو هستند که بیداری جهانی و همبستگی ملتهای جهان برای مقابله با امپریالیسم را ضروری می کند.

وی درباره موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین گفت : ملت ایران از بیدارترین و آگاه ترین ملتهای جهان در زمینه مسئله فلسطین هستند و به همین سبب از زمان پیروزی انقلاب با توطئه هایی در منطقه روبرو بوده است، اما موضع راهبردی ثابتی در این زمینه دارد و همچنان از کشورهای مخالف امپریالیسم مانند سودان و سوریه و گروههای مقاومت حمایت می کند.

قطب المهدی درباره اظهارات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در گشایش کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" خاطر نشان کرد : ما با اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی کاملا موافق هستیم و باید این اظهارات را در جهت تشکیل جبهه جهانی مبارزه با امپریالیسم سرلوحه خود قرار دهیم.

وی درباره آینده جبهه مقاومت و جبهه سازش به مهر گفت : آنچه در سال 2006 در لبنان و اخیرا در غزه رخ داد این بود که نقش مبارزه مردم بسیار قدرتمند است و این امت امکانات، توانمندی ها و ابزارهای قدرتمندی برای مقاومت و پیروزی دارد، ما به نتیجه این رویارویی (میان جبهه مقاومت و جبهه سازش) اطمینان داریم.