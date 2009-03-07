آمریکا درپی همکاری با ایران در ارتباط با افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، سخنان دیروز "هیلاری کلینتون" در نشست روز گذشته سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) در بروکسل و قصد آمریکا برای برگزاری یک نشست بین المللی درباره افغانستان در تاریخ 31 مارس نشانگر این مطلب است که دولت اوباما حرکت خود برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را سرعت بخشیده است.

لس آنجلس تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : در صورت برگزاری این نشست بین المللی که به میزبانی آمریکا برگزار می شود، مقامات دولت جدید ایالات متحده با مقامات ایران رو در رو می شوند.

کلینتون پیشنهاد داده که این نشست با حضور کشورهای استراتژیک و کلیدی منطقه به همراه اعضای ناتو و سایرگروه ها و نهادهای بین المللی برگزار شود.

وزیر امورخارجه آمریکا در سخنرانی روز گذشته خود گفت : اگرطرح "چادر بزرگ" ( big tent ) من با موافقت مقامات بین المللی مواجه شود انتظار می رود که ایران به عنوان همسایه افغانستان به این نشست دعوت شود.

به گزارش مهر، لس آنجلس تایمر در ادامه مطلب خود نوشت : قصد آمریکا برای برگزاری این نشست در حالی است که دولت اوباما به مدت چندین هفته است در حال سنجیدن سیاستهای خود در قبال ایران بوده و مقامات کاخ سفید نیز به طور مرتب از اشتیاق خود برای ارتباط با دولت ایران درباره منافع مشترک و یک افغانستان باثبات سخن می گویند.

در همین رابطه مقامات اروپایی اعلام کردند : انتظار می رود که سازمان ملل متحد از برگزاری این کنفرانس حمایت کند و از ایران نیز بخواهند که در آن شرکت کند. ایرانیها از حضور در این کنفرانس شاد می شوند زیرا دعوت از آنها به این معنی است که تهران را به عنوان یک قدرت منطقه ی پذیرفته ایم.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی پیشنهاد داده اند که کنفرانس افغانستان را "کای ایده" هماهنگ کننده سازمان ملل در امور افغانستان رهبری کند و "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد نیز سخنرانی آغازین آن را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر مقامات هلندی نیز خواهان فراهم کردن امکانات این نشست شده اند، اما واشنگتن اعلام کرده که هنوز مکان برگزاری این نشست مشخص نیست.

به گزارش مهر، تمایل آمریکا برای همکاری با ایران برای بازگرداندن ثبات به افغانستان در حالی است که واشنگتن خاطره ای خوش از همکاری با تهران در مورد عراق داشته و امیدوار است تا بار دیگر با کمک ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بتوانند پس از هشت سال از اشغال افغانستان ثبات را به این کشور باز گرداند.