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۱۶ خرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۱۸

رقابتهاي جام ملتهاي آسيا - چين (1)

تيم ملي درهتل كارتن استقرار مي يابد

هتل محل اقامت تيم ملي در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درجلسه هماهنگي برگزاري مسابقات جام ملتهاي چين كه دراين كشوروبا حضور نمايندگان تيمهاي شركت كننده برگزارشد، محل اقامت تيم ملي درشهرجانگ چين حدود دوساعت ازپكن با هواپيما فاصله دارد ودرهتل كارتن اين شهرتعيين شد.
دراين جلسه درخصوص نحوه برگزاري مسابقات وبرقراري تمهيداتي ازقبيل زمان بازيها، مسايل پزشكي، داوري، حفاظتي ورسانه اي بحث وتبادل نظرشد. دراين جلسه كه به مدت دوروزجريان داشت نمايندگان عراق وعمان غايب بودند.

کد مطلب 84470

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