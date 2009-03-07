اهداف خطرناک کنفرانس شرم الشیخ/ توطئه بین المللی علیه مسئله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله در خطبه های نماز جمعه امروز بیروت، از کنفرانس اخیر شرم الشیخ به شدت انتقاد کرد و گفت : چند روز پیش در شرم الشیخ مصر کنفرانس بین المللی با عنوان بازسازی غزه برگزار شد، اما اهداف سیاسی خطرناکی را در بطن خود داشت که کمترین آن تکیه بر مسئله فلسطین به عنوان مسئله آوارگان و نادیده گرفتن تعمدی تجاوزگری اسرائیل به غزه بود که سبب این فاجعه شد، گویی هدف از آن امدادرسانی انسانی به مردمی است که دچار یک بلای طبیعی یا زمین لرزه شده اند (نه مردمی که به سبب تجاوزگری وحشیانه رژیم صهیونیستی، آواره شده اند)

وی افزود : اعراب مطابق معمول، در برابر شروط آمریکا برای بازسازی غزه که شروط کاملا اسرائیلی است (به نشانه تسلیم) سر فرود آوردند و شرکت کنندگان، این شروط را که مانع رسیدن کمکها به حماس می شود با اشتیاق آشکار برای مرتبط کردن بازسازی غزه به چرخ سازش که اسرائیل پیشتر سقف شروط آن را مشخص کرده بود، پذیرفتند.

علامه فضل الله در ادامه با اشاره به سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به فلسطین اشغالی گفت : کلینتون هم همانند آلبرایت، پاول و رایس به رژیم صهیونیستی آمد تا تنها حقیقت ثابت سیاست خارجی آمریکا که پایبندی کامل به امنیت اسرائیل است را مورد تاکید قرار دهد و همانند همتایان سابق خود از یک کشور فلسطینی بدون وجود خارجی سخن گفت، کشوری که شهرک سازی عملا از زمان تصمیم گیری فلسطینی ها(تشکیلات خودگردان) به حرکت در رکاب اسلو(معاهده سازش) و انتخاب مسیر سازش سیاسی که کلینتون به عنوان شرط اساسی تشکیل این کشور از آن سخن گفت، در حال بلعیدن آن است، اما این کشور از محاسبات واقعی خارج شده است و تنها چیزی که از آن باقی مانده، سخنان سیاسی است که مسئولان آمریکایی بر زبان می آورند و شاید تردید آنها تا هزاره سوم طول بکشد تا واقعیت فلسطینی در خط سازش قرار گیرد و از خط آزادی که مقاومت و انتفاضه طراحی کرده است، دور شود.

وی هشدار داد : ما در حالی که خطرات آنچه را در صحنه بین المللی بر ضد مسئله فلسطین برنامه ریزی می شود، احساس می کنیم، می دانیم که تنها راه برای مقابله با آن وحدتی است که از داخل فلسطین آغاز می شود و با وحدت عربی و اسلامی تکمیل می شود.

خطیب جمعه بیروت با انتقاد از رفتار دوگانه غرب در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و زرادخانه سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی گفت : ما به جهانیان به ویژه دنیای استکبار که رژیم صهیونیستی را تبدیل به رژیم هسته ای تهدید کننده تمام منطقه و جهان کرده است، می گوییم باید به آنچه ایران می گوید، گوش فرا دهند نه آنچه دشمن می گوید، زیرا ایران بارها از زبان مسئولان بلندپایه اش تاکید کرده است برنامه هسته ای اش کاملا مسالمت آمیز است و آماده ارائه ادله ای برای اثبات آن است، زیرا هیچ نیازی به برنامه هسته ای نظامی ندارد. آمریکا هم باید بداند ایران تسلیم ارعاب نخواهد شد و تنها راه، اعتماد سازی در چارچوب گامهای احترام متقابل بدون نیاز به گفتگوی کر و لالها یا گفتگو بر مبنای تهدید و ارعاب است.

وی با انتقاد از دادگاه بین المللی کیفری به سبب صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان اظهار داشت : این دادگاه در حالی سودان و رئیس جمهوری آن را به بهانه های واهی و اهداف سیاسی استکبار که همه می دانند،تحت تعقیب قرار می دهد که هرگز اسرائیل را به سبب ارتکاب جنایات وحشیانه هولناکش بازخواست نمی کند.