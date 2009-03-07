مطالعات مجموعه های شهری و کلانشهرها در ایران آغاز می شود

علیرضا قهاری درگفتگو با مهر گفت: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با بهره مندی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری جدید و پیشرفته به عنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در برنامه ریزیهای توسعه عمران شهری و منطقه ای فعالیت دارد، به نحویکه تاکنون طرحهای مهم و عمده ای در سطوح ملی و منطقه ای به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد.

مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: طرح کالبدی ملی و به روزآوری آن، طرحهای کالبدی مناطق آذربایجان، زاگرس، خوزستان، البرز جنوبی، ساحلی شمال وجنوب، مدیریت راهبردی طرح کالبدی منطقه فارس و طرحهای موردی خاص همچون طرح مجموعه شهری تهران، طرح پایه طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران، طراحی شهربم، تهیه اسناد پایه و اولویت دار، مناطق آزاد صنعتی و تجاری، حاشیه نشینی، طرح جامع مسکن استان مرکزی، روش شناسی طرحهای کالبدی، شهرسازی مشارکتی، انجام همکاریهای مشترک با بانک جهانی در خصوص تهیه طرح توسعه راهبردی شهرانزلی از اقدامات این مرکز بوده است.

وی عنوان کرد: این مرکز با کسب گواهی نامه پایه یک صلاحیت خدمات مشاوره ای در تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و گواهینامه نامه پایه یک در تخصص شهرسازی که بالاترین رتبه ممکن در تخصص های مذکور است، با تهیه طرحهای منطقه ای و پوشش کامل کشور و با انجام طرح منطقه مرکزی و طرحهای در دست انجام حاصل می شود.

قهاری تاکید کرد: ایران نیز در شرایط کنونی باید همچون همه کشورهای دیگر، مطالعات مجموعه های شهری و کلانشهرهای کشور نیز در تخصصی ترین مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران انجام شود و باید مطالعات منسجمی در این ارتباط صورت گیرد و با هم افزایی یافته های جدید، تجربیات مدذکور در قالب مطالعات علمی هماهنگ در اختیار مراجع تصمیم گیری اجرایی قرار گیرد.