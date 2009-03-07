طی سال جاری 150 هزار واحد صنفی در گیلان بازرسی شد

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان 7.5 درصد از بازرسی ها منجر به کشف تخلف شده است.

وی متذکر شد: مجموع بازرسی های انجام شده در این مدت در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال 86 حدود 62 از نظر تعداد بازرسی ها و تخلفات به ترتیب 62 و 97.4 درصد افزایش داشته است.

فیض اظهار داشت: در همین مدت تعداد چهار هزار و 829 شکایت تلفنی، 827 شکایت حضوری و دو هزار و 688 شکایت به صورت کتبی از طریق ستاد خبری سازمان بازرگانی دریافت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 11، 55 و 17 درصد رشد داشته است.

معاون بازرسی و نظارت بازرگانی گیلان یادآور شد: از تعداد کل شکایات واصله توسط ستاد خبری به میزان هشت هزار و 344 تعداد چهار هزار و 397 مورد متخلف و سه هزار و 876 مورد نیز غیرمتخلف شناسایی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر میزان تخلف 27 درصد افزایش را نشان می دهد.