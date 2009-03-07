نمایشگاه بهاره در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در آستانه فرا رسیدن عید نوروز و به منظور رفاه حال مردم نمایشگاه بهاره در محل نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح شد.

مرتضی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در این نمایشگاه انواع کالاهای مورد نیاز مردم شامل شیرینی و شکلات، پوشاک زنانه و مردانه، کیف و کفش، مواد غذایی، مرغ، ماهی، گوشت، میوه، مواد بهداشتی و شوینده با 20 تا 25 درصد تخفیف به مردم عرضه می شود.

محمدی افزود: نمایشگاه بهاره امسال یک هفته زودتر برگزار شده است تا مردم با فراغت بیشتری کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

به گفته محمدی در روز اول نمایشگاه بیش از 30 هزار نفر از آن استقبال کردند و پیش بینی می شود در مدت برپایی بیش از 300 هزار نفر از آن دیدن کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین یادآور شد: نمایشگاه بهاره در فضایی به وسعت 5 هزار و 500 متر مربع برپا شده و کالاها در 170 غرفه در معرض دید و خرید مردم قرار گرفته است.

نمایشگاه بهاره قزوین تا 24 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین در میدان ارتش برپاست و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 22 از این نمایشگاه دیدن و خرید کنند.