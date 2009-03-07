کورس بهاره سوارکاری آق قلا لغو شد

حکیم ایگدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کورس سوارکاری مقرر بود از جمعه گذشته آغاز شود و به دلیل حد نصاب نرسیدن ورزشکاران و آسبهای ورزشی لغو شد.

وی اظهار داشت: این کورس هر سال اسفند ماه آغاز می شد و به دلیل شرایط پیش آمده کنونی در صورت هماهنگی و همکاری ورزشکاران و شرکت کتنندگان از اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: کورس سوارکاری گنبد که چندی پایان یافت از هفتم فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.

مدیر مجموعه سوارکاری گلستان عنوان کرد: بیش از یک میلیارد ریال جایزه طی مسابقات پاییزه سوارکاری این شهرستان بین مالکان اسبهای برتر توزیع شد.



وی بیان داشت: پاییزه گنبد در مجموع 10 هفته رقابت برگزار شد و بیشترین مقدار جایزه به مبلغ 220 میلیون ریال در هفته دهم این رقابتها بین برندگان و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

ایگدی خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها در مجموع بیش از 600 راس اسب ورزشی ترکمن، دو خون و تروبرد در مسافتهای بین یک هزار، هزار و 550، هزار و 700 و دو هزار و 200 متر با یکیدگر رقابت کردند.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان بیان داشت: تاکنون 150 سوارکار حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور در این منطقه شناسایی و ساماندهی شدند.

سه مجموعه سوارکرای در شهرستانهای گنبد، آق قلا و بندرترکمن گلستان وجود دارد.