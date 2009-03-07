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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

همایش آیه های ایثار و تلاش با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

مشهد - خبرگزاری مهر: هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش با تقدیر از برگزیدگان در مشهد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شامگاه دیروز هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش در مشهد مقدس در محل تالار صبا صدا و سیما با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این همایش معاون اجتماعی فرهنگی وزیر کشور، استاندار خراسان رضوی، دبیرستاد آیه های ایثار، شهردار مشهد و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند.

در این همایش از مریم اسماعیلی -  فرزند شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان اصفهان، عفت خدادادی -  فرزند شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان گلستان، زهرا الماسیان  - جانباز 40 درصد از بنیاد شهید امور ایثارگران استان قم، ناهید رحیمی  -  همسر شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان خراسان جنوبی، نرگس حسنونه - همسر جانباز  از بنیاد شهید امور ایثارگران استان لرستان، سهیلا خزاعی - عضو خانواده ایثارگر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، الهام خوری - عضو خانواده شهید از دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، فاطمه وحیدی دستگیری - فرزند شهید از نیروی انتظامی تهران، منیره سلیمان خیرالدین -  فرزند شهید از نیروی انتظامی تبریز، ناهید ظفری دیزجی -  همسر شهید از نیروی انتظامی تهران، سیده کلثوم موسوی - فرزند شهید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، زهرا حسینی - فرزند و خواهر شهید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان تهران، ام الهدی کاوه - فرزند شهید از نیروی مقاومت بسیج مازندران، شادمان رضا ماسوله - بسیجی از نیروی مقاومت بسیج گیلان، پروین هدایتی - رزمند و پاسدار از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مریم حاجی حسینی -  رزمند و پاسدار از وزارت دفاع و رویا غیاثی فراهانی  - رزمند و پاسدار از  وزارت دفاع به عنوان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 844708

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