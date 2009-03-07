همایش آیه های ایثار و تلاش با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شامگاه دیروز هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش در مشهد مقدس در محل تالار صبا صدا و سیما با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این همایش معاون اجتماعی فرهنگی وزیر کشور، استاندار خراسان رضوی، دبیرستاد آیه های ایثار، شهردار مشهد و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند.

در این همایش از مریم اسماعیلی - فرزند شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان اصفهان، عفت خدادادی - فرزند شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان گلستان، زهرا الماسیان - جانباز 40 درصد از بنیاد شهید امور ایثارگران استان قم، ناهید رحیمی - همسر شهید از بنیاد شهید امور ایثارگران استان خراسان جنوبی، نرگس حسنونه - همسر جانباز از بنیاد شهید امور ایثارگران استان لرستان، سهیلا خزاعی - عضو خانواده ایثارگر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، الهام خوری - عضو خانواده شهید از دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، فاطمه وحیدی دستگیری - فرزند شهید از نیروی انتظامی تهران، منیره سلیمان خیرالدین - فرزند شهید از نیروی انتظامی تبریز، ناهید ظفری دیزجی - همسر شهید از نیروی انتظامی تهران، سیده کلثوم موسوی - فرزند شهید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، زهرا حسینی - فرزند و خواهر شهید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان تهران، ام الهدی کاوه - فرزند شهید از نیروی مقاومت بسیج مازندران، شادمان رضا ماسوله - بسیجی از نیروی مقاومت بسیج گیلان، پروین هدایتی - رزمند و پاسدار از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مریم حاجی حسینی - رزمند و پاسدار از وزارت دفاع و رویا غیاثی فراهانی - رزمند و پاسدار از وزارت دفاع به عنوان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

