نداشتن مسکن دلیل ازدواج نکردن جوانان نوشهری است

سید هاشم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این در حالی است که یک سوم جوانان کشور و منطقه در آستانه ازدواج قرار دارند.

وی اظهار داشت: نداشتن شغل، تجمل گرایی و سنتهای دست و پاگیر از دیگر دلایل و موانع فراروی ازدواج جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: ترس از سختیهای پس از ازدواج، قطع رابطه با دوستان و محدودیت آزادیهای فردی از دیگر موانع ازدواج این افراد است.

به گفته فاطمی، انتخاب همسر و شغل امری حیاتی و ضروری برای جوانان است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

فرماندار نوشهر بیان داشت: تشکیل کارگروه ازدواج برای بررسی و رفع موانع ازدواج جوانان الزامی است.

نیمی از جمعیت 118 هزار نفری نوشهر جوان هستند.