نداشتن مسکن دلیل ازدواج نکردن جوانان نوشهری است

سید هاشم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این در حالی است که یک سوم جوانان کشور و منطقه در آستانه ازدواج قرار دارند.
وی اظهار داشت: نداشتن شغل، تجمل گرایی و سنتهای دست و پاگیر از دیگر دلایل و موانع فراروی ازدواج جوانان است.
وی خاطرنشان کرد: ترس از سختیهای پس از ازدواج، قطع رابطه با دوستان و محدودیت آزادیهای فردی از دیگر موانع ازدواج این افراد است.
به گفته فاطمی، انتخاب همسر و شغل امری حیاتی و ضروری برای جوانان است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.
فرماندار نوشهر بیان داشت: تشکیل کارگروه ازدواج برای بررسی و رفع موانع ازدواج جوانان الزامی است.
نیمی از جمعیت 118 هزار نفری نوشهر جوان هستند.
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