به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی در قاهره با عنوان "نوگرایی در اندیشه اسلامی" اظهار داشت: تمدن اسلام جایگاه بسیار مهمی دارد، اما مسائل خارجی تعالیم و آموزه های اسلامی را مورد هدف قرار می دهند.

وی با بیان اینکه رسالت اسلام توسعه و پیشرفت است، تصریح کرد: دین در زندگی مردم و جامعه مسلمانان نقش اساسی و اصلی دارد و شرایط زندگی، سنتهای هستی و قوانین طبیعت را توسعه و گسترش می دهد. از این رو بقای دین و ادامه آن با اهتمام به این شرایط در حال توسعه است.

احسان اوغلو با تأکید بر اینکه نوگرایی اندیشه اسلامی را باید به دست اندیشمدان، علما و متفکران سپرد که در دین و علوم آن ثابت قدم بوده و با مسائل عصر و رسالت اسلام آشنا هستند، افزود: این همایش فرصتی برای از بین بردن چهره نادرست اسلام است تا واقعیتهای مسلمانان امروز را به بهترین وجه ممکن برای جهان مطرح کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: باید از بیداری اصول دین و مقاصد واقعی آن در حل مشکلات عصر بهره مند شد و علوم دین را همانگونه که علمای پیشین چون امام محمد غزالی احیا کرده اند احیا و خطابه های دینی را توسعه داد. آنچه که در قرآن و فقه آمده رفع مشکلاتی است که با هدف تحقق تمدن و تجدد وضعیت مسلمانان و صلاح امور آنها و انسجام با اصول اعتقادی آنها انجام می گیرد.

طنطاوی: اسلام همواره انسان را به نوگرایی دعوت می کند

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر نیز در همایش مذکور اظهار داشت: اسلام با اشکال و انواع مختلف به نوگرایی دعوت می کند، از این رو تجدد در اندشه اسلامی مخالفت با اساس و تعالیم اسلامی نیست بلکه همه شرایع آسمانی به علم، حق و مبارزه با جهل دعوت می کنند. ادیان آسمانی مردم و امتهای خود را بر اساس حق و اشاعه علم به نوگرایی دعوت می کنند.

وی یاد آو رشد: مسلمانان در تمامی زمینه ها چون اقتصاد، سیاست، کشاورزی، صنعت و مسائل دیگر باید نوگرا باشند و به انسانها خدمت کنند.

پاپ شنوده سوم: نوگرایی در اندیشه اسلامی موضوع جدیدی نیست

پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی با اشاره به اینکه تجدد در اندیشه اسلامی از آغاز اسلام وجود داشته و تا قیامت هم ادامه دارد، اظهار داشت: نوگرایی در اندیشه اسلامی موضوعی جدید نیست بلکه نوگرایی در اندیشه و زندگی و تمامی ابعاد مختلف و زمینه های متعدد را شامل می شود.

بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" و با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 اسفندماه در قاهره آغاز شد و تا 18 اسفندماه ادامه دارد.

مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.