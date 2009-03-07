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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۶

همایش نوگرایی در اسلام/

نوگرایی در اندیشه‌های اسلامی بر عهده علمای مسلمان است

نوگرایی در اندیشه‌های اسلامی بر عهده علمای مسلمان است

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه نوگرایی در اندیشه اسلامی را باید به علما و متفکران سپرد که با مسائل عصر و رسالت اسلام آشنا هستند، گفت: باید علوم دین را همانگونه که علمای پیشین چون امام محمد غزالی احیا کرده‌اند احیا کرد و خطابه‌های دینی را توسعه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی در قاهره با عنوان "نوگرایی در اندیشه اسلامی" اظهار داشت: تمدن اسلام جایگاه بسیار مهمی دارد، اما مسائل خارجی تعالیم و آموزه های اسلامی را مورد هدف قرار می دهند.

وی با بیان اینکه رسالت اسلام توسعه و پیشرفت است، تصریح کرد: دین در زندگی مردم و جامعه مسلمانان نقش اساسی و اصلی دارد و شرایط زندگی، سنتهای هستی و قوانین طبیعت را توسعه و گسترش می دهد. از این رو بقای دین و ادامه آن با اهتمام به این شرایط در حال توسعه است.

احسان اوغلو با تأکید بر اینکه نوگرایی اندیشه اسلامی را باید به دست اندیشمدان، علما و متفکران سپرد که در دین و علوم آن ثابت قدم بوده و با مسائل عصر و رسالت اسلام آشنا هستند، افزود: این همایش فرصتی برای از بین بردن چهره نادرست اسلام است تا واقعیتهای مسلمانان امروز را به بهترین وجه ممکن برای جهان مطرح کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: باید از بیداری اصول دین و مقاصد واقعی آن در حل مشکلات عصر بهره مند شد و علوم دین را همانگونه که علمای پیشین چون امام محمد غزالی احیا کرده اند احیا و خطابه های دینی را توسعه داد. آنچه که در قرآن و فقه آمده رفع مشکلاتی است که با هدف تحقق تمدن و تجدد وضعیت مسلمانان و صلاح امور آنها و انسجام با اصول اعتقادی آنها انجام می گیرد. 

طنطاوی: اسلام همواره انسان را به نوگرایی دعوت می کند

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر نیز در همایش مذکور اظهار داشت: اسلام با اشکال و انواع مختلف به نوگرایی دعوت می کند، از این رو تجدد در اندشه اسلامی مخالفت با اساس و تعالیم اسلامی نیست بلکه همه شرایع آسمانی به علم، حق و مبارزه با جهل دعوت می کنند. ادیان آسمانی مردم و امتهای خود را بر اساس حق و اشاعه علم به نوگرایی دعوت می کنند.

وی یاد آو رشد: مسلمانان در تمامی زمینه ها چون اقتصاد، سیاست، کشاورزی، صنعت و مسائل دیگر باید نوگرا باشند و به انسانها خدمت کنند.

پاپ شنوده سوم: نوگرایی در اندیشه اسلامی موضوع جدیدی نیست

پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی با اشاره به اینکه تجدد در اندیشه اسلامی از آغاز اسلام وجود داشته و تا قیامت هم ادامه دارد، اظهار داشت: نوگرایی در اندیشه اسلامی موضوعی جدید نیست بلکه نوگرایی در اندیشه و زندگی و تمامی ابعاد مختلف و زمینه های متعدد را شامل می شود.

بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" و با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 اسفندماه در قاهره آغاز شد و تا 18 اسفندماه ادامه دارد.

مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

کد مطلب 844710

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