موزه تنوع زیست محیطی در قزوین راه اندازی می شود

امید روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: طرح احداث موزه زیست محیطی در سفر اول رئیس جمهور به استان قزوین مصوب شد که در حال حاضر دو سالن از کتابخانه شهر محمدیه برای راه اندازی موزه به این امر اختصاص یافته است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین افزود: در حال حاضر نمونه های جمع آوری شده برای عرضه در موزه تنها نشانگر بخشی از تنوع جانوری استان است که تا پایان امسال 80 درصد عملیات آمااده سازی و راه اندازی آن به اتمام می رسد.

روشن تصریح کرد: برای راه اندازی این موزه تاکنون افزون بر 300 میلیون ریال از اعتبارات استانی و 200 میلیون ریال از اعتبارات دیگر تامین خواهد شد.

وی گفت: در این موزه انواع گونه های جانوری منطقه شامل بزکوهی، گوسفند،انواع پرندگان، خزندگان و دوزیستان به نمایش گذاشته می شود.

روشن اظهار امیدواری کرد: موزه تنوع زیستی استان قزوین تا تیرماه سال آینده راه اندازی شود.