مخترع نوشهری دستگاه استحصال خاک از گلدانهای پلاستیکی تولید کرد

محسن رضوانی مخترع این دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: با ساخت این دستگاه، خاک گلدانهایی که نهالهای آن بر اثر عوامل مختلف تلف می شود، بازیافت و دوباره در چرخه تولید نهال قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: حدود 10 درصد نهالهای نهالستان کلاردشت به دلایل مختلف در آمار تلفات قرار می گیرد که با ساخت این دستگاه می توان هزینه های بازیافت را به یک پنجم تقلیل داد.

وی خاطرنشان کرد: این دستگاه در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شماره 56653 به ثبت رسید.

رضوانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران در منطقه ای با آب و هوای خشک و بیابانی قرار دارد و دسترسی به خاک طبیعی مناسب بسیار دشوار است، لازم است تا خاکهای استفاده شده در نهالستانها با غنی سازی دوباره استفاده شود.

وی هزینه ساخت این دستگاه را 20 میلیون ریال اعلام و ازحمایتهای مالی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی نوشهر قدردانی کرد.

مخترع ساخت دستگاه استحصال خاک از گلدانهای پلاستیکی بیان داشت: از آنجا که کار در نهالستانها به صورت دستی انجام می شود و بیشتر هزینه های آن هزینه کارگری است با بکارگیری این دستگاه، هزینه بازیافت خاک تا پنج برابر قابل کاهش است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تولید صنعتی این دستگاه به عنوان یک احیاء کننده مجدد خاک، بتوان آن را در اختیار هر یک از نهالستانهای دولتی و خصوصی کشور قرار دارد.

سالانه حدود 400 هزار اصله نهال گلدانی در نهالستان کلاردشت تولید و عرضه می شود.