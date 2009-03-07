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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

مدیرکل بهزیستی مازندران:

مشاوره خانواده در امور طلاق اجباری شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی مازندران دخالت اطرافیان را مهمترین عامل طلاق عنوان کرد و خواستار اجباری شدن مشاوره خانواده در امور طلاق شد.

محمد اسماعیل محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امر مهم با کمک قوه قضاییه و ارجاع دادگستری امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: 18 درصد طلاق در مازندران ناشی از نارضایتی والدین بوده در حالیکه طلاق یک پدیده دو سویه است.

وی خاطرنشان کرد: 20 درصد از 325 مراجعه کننده با موضوع طلاق به مراکز مددکاری و اورژانس اجتماعی خود معرف هستند.

مدیرکل بهزیستی مازندران بیان داشت: سوء ظن نقش عمده ای در آسیبهای اجتماعی با موضوع طلاق دارد.

وی یادآور شد: مسئله پیشگیری مهمترین فاکتور برای موفقیت در آگاهی بخشیدن به جامعه است.

کد مطلب 844713

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