3800 کتابخانه در مساجد کشور راه اندازی شد

علی محمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سه میلیون جلد کتاب به ارزش یکصد میلیون ریال در این کتابخانه ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: دو هزار کتابخانه باز در سال جاری در مساجد کشور دایر می‌شود که ‪ ۳۳‬کتابخانه آن در مساجد استان گلستان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های باز به صورت دو قفسه در محل شبستان هر مسجد ایجاد می‌شود تا تمامی کسانی که به مسجد می‌آیند از کتابهای آن استفاده کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون ‪ ۶۰۰‬ کتابخانه مسجد در کشور به نرم‌افزار کتابخانه‌ای مجهز شده‌اند و امسال نیز ‪ ۳۰۰‬ مسجد به نرم افزار کتابخانه‌ای مجهز می‌شود.

عظیمی از راه اندازی 170 کانون تخصصی فرهنگی مساجد طی سال جاری در کشور خبر داد و اظهار داشت: این کانونها در 14 رشته مشغول فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پنج هزار و 700 کانون فرهنگی در مساجد کشور فعالیت دارد که تا پایان سال جاری تعداد آنها به شش هزار واحد افزایش می یابد.

به گفته عظیمی، پراکندگیهای موجود در کانونهای فرهنگی و هنری از جمله مشکلات بوده و باید با ارتباط بیشتر بین ائمه جماعات و اعضای کانونها این مشکلات کمتر شود.

نماینده ستادعالی کانونهای مساجد کشور بیان داشت در مدت 13 سال در مجموع 24 میلیارد ریال به کانونهای فرهنگی و هنری به مساجد کشور اختصاص یافته بود که این اعتبارات در دولت نهم با رشد 600 درصدی به 124 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی از شکل گیری 300 هسته پژوهشی مساجد کشوری برای اولین بار در سال جاری خبر داد.