به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنری "عدالت و امید" شب گذشته با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وی و جمعی از مسئولان و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ایمانی خوشخو با ارائه گزارشی گفت: بعد از سه دهه ضرورت بررسی و بازخوانی آثار هنری خلق شده توسط پرورش یافتگان مکتب انقلاب اسلامی احساس می شد و بنابرهمین ضرورت طرح برگزاری جشنواره "عدالت و امید" را با رویکردی معنوی و با زبان گویای هنر مطرح کردیم.

وی افزود: بیش از 1500 هنرمند منتخب از 5 هزار هنرمند متقاضی در جشنواره با 400 اثر در سه بخش سرود و نغمه، تئاتر و هنرهای تجسمی به ارائه آثار خود پرداختند و آثار خود را طی چهار روز در هشت سالن به نمایش گذاشتند که در این میان باید به حضور هنرمندان صاحب نظر و پیشکسوت در جمع داوران و مشاوران جشنواره اشاره کرد. این مراسم پایان کار ما نیست، بلکه تلاش داریم گنجینه‌ای را که در اختیار گرفته ایم به فراموشی نسپاریم و اعتقاد داریم هنوز در اول راه هستیم.

تقدیر از حسین مسافر آستانه هنرمند برگزیده تئاتر

دبیر جشنواره عدالت و امید در ادامه گفت: مقدمات تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره هنری "عدالت و امید" فراهم شده و خوشحالیم که با همدلی جامعه هنری کارنامه موفقی را از فعالیت های دوره نهم شاهد هستیم که از لحاظ گستردگی جغرافیایی ،تاثیرگذاری، گسترش کمی و کیفی و ... قابل توجه و غرورآفرین است.

در ادامه مراسم وزیر ارشاد گفت: این جشنواره فرصت و بهانه مناسبی برای پیوند خوردن بیشتر هنر و جامعه هنری به ویژه هنرمندان نسل جوان با مهمترین مقوله راهبردی عصر حاضر انتظار و مهدویت است. هیچ گفتمانی پرآینده‌تر از انتظار نیست حتی برای آنانکه اعتقادات اسلامی و شیعی ندارند. به همین دلیل دامنه رجوع به آن هر روز بیشتر می‌شود. انتظار ما از نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهادهای آن بالا بردن پیوندها با این مقوله است که جشنواره "عدالت و امید" نتیجه چنین برداشتی است.

صفار هرندی افزود: آنچه امروز صورت گرفت ماحصل اعتماد و پیوند هرچه بیشتر و نزدیک تر هنرمندان و مدیران هنری بود که مجموعه ای از همدلی و همبستگی را به تصویر کشیدند.این جشنواره تناسب بسیاری با شعارهای دولت نهم دارد و چه بسا که همه دولت‌ها در برابر چنین شعارهایی خاضع و متواضع هستند و همین مسئله باعث می شود تا دل ها توجه خود را به آن صاحب حقیقی عالم که قرار است دنیا را از عدل پرکند بدهند.

این مراسم با تقدیر از سه پیشکسوت هنرهای تجسمی، موسیقی و هنرهای نمایشی ادامه یافت و با حضور احمدی‌نژاد، صفار هرندی و ایمانی خوشخو از کاظم چلیپا، محمدحسن شاهنگیان و حسین مسافر آستانه تجلیل به عمل آمد.

در ادامه این مراسم احمدی‌نژاد با اشاره به مفهوم هنر گفت: هنرمندی تجلی اسم خلاقیت خداوند است، گرچه همه هنرها سرشار از زیبایی است، اما خود هنرمند زیباترین زیبایی‌هاست و زندگی انسان بدون هنر امکان ندارد. هنر هم ابزار، هم بستر و هم یار آدم برای حرکت رو به کمال است. با هنر روح انسان از زمین جدا می‌شود و در عالم ملکوت به پرواز درمی‌آید، لذا اهمیتی ندارد که شما در کدام رشته هنری فعالید، بلکه مهم این است که جان و دلتان را به خلق آثار بسپارید که با جان و فطرت شما سخن می‌گوید و فضا را برای پرواز روح آدمی باز می‌کند قرار دهید.

رئیس جمهوری افرزد: امروز در کشور ما هنر متعالی، خلاق، رهایی‌بخش انسان‌ها و نماینده راه زندگی حقیقی رو به شکوفایی است و هنرمندان عزیز ما آثار بسیار ارزشمند و فاخری را به جهان بشری عرضه کرده‌اند که این آثار هنری از عوامل اصلی ماندگاری و جاودانگی هنرمندان است. اگر شخصیت‌های تاریخی را در ذهن مرور کنیم می‌بینیم برجسته ترین آنها هنرمندان یا افرادی هستند که کار خود را به نوعی با هنر عجین کرده‌اند. نباید فراموش کرد که هنر دوست داشتن، مهر ورزیدن و عشق به خدا بهترین هنرهاست.

وی نام "عدالت و امید" را برای جشنواره زیبا و درست دانست و گفت: عدالت گمشده تاریخ و نقطه آغاز امید است. انسان بدون امید دچار رکود، انحطاط و مرگ می‌شود و امکان ندارد کسی بدون امید به آینده روشن حتی ثانیه‌ای زندگی کند و در این میان عدالت نقطه آغاز امید و پایه و اساس آن است. بسیاری از ما بر این اعتقادیم که نقطه اوج آمال و آرزوهایمان بر پایه عدالت است و در طول تاریخ همه صالحان و خوبان و تمام آنها که بر انسانیت اصیل خود پایدار مانده‌اند دنبال برپایی عدالت بوده اند. لذا برپایی عدالت در جهان نقطه آغازی برای بشر است.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: عدالت نقطه آغاز زندگی نوع بشر است و با برپایی عدالت شکوفایی و خلاقیت انسان آغاز می‌شود. پس مادامی که عدالت برقرار نشود انسان هم از انسان بودن خود بهره نبرده است. هدف از خلقت انسان تنها زندگی کردن نبوده، بلکه هنوز قله‌های اصلی زندگی بشر فتح نشده است. تک‌ستاره‌هایی در این میان درخشیده‌اند، اما هنوز زیبایی حقیقی و لذت ملکوتی زندگی را نچشیده‌ایم. پس عدالت گام نخست ماست و زمانی که تبعیض‌ها، اسارت‌ها، فشارها و... برداشته و انسان از قیود تحمیلی آزاد شود، آنگاه روز لذت واقعی حاصل می‌شود. یعنی آمدن موعود و برپایی عدالت آغاز زندگی است نه پایان آن.

در ادامه این مراسم برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره معرفی و جوایز آنها اهدا شد. در بخش موسیقی، برای ساخت ملودی صمد جعفری برای سرود "عطر خوش عدالت" سوم، مرتضی بخشایش برای سرود"انتظار سبز" دوم و شهروز حقی برای سرود"لبریز فریاد" اول شد.

برای بهترین تنظیم سرود نیز از صمد جلالیان تقدیر به عمل آمد و حسینعلی مرادنشاهی سوم، امان الله جعفر زاده دوم و محمود آقا محمودی اول شد. در بخش تکخوانی نیز رسول آل احمد دیپلم افتخار این جشنواره را دریافت کرد. جایزه بهترین رهبری گروه نیز به مجذوب غدیری سرپرست گروه "آفتاب" اهدا شد.

در بخش شعر نیز منیره غلامی سراینده شعر "بارش امید" جایزه نخست را دریافت کرد. همچنین دربخش بهترین گروه های جشنواره گروه مزگین از خراسان شمالی سوم و گروه "آفتاب" از تهران نیز دوم شد. گروه سرود کانون فرهنگی حر از تهران نیز جایزه نخست این بخش را به خود اختصاص داد.

در بخش موسیقی کر نیز برای ساخت ملودی حسین محمدی نژاد سوم، سارا جلالی دوم و گروه کر آرپا اول شد. در بخش تنظیم نیز زهره عشقی سوم، آربی بابومیان دوم و گروه کر طهورا اول شد. جایزه بهترین سولیست نیز به مسعود عظیمی فر اهدا گردید. در بخش رهبری حسین محمدی نژاد سوم، عارف قادری نژاد دوم و آربی بابومیان اول شد. همچنین در بخش بهترین گروههای کر جشنواره گروه کر ترنم از تهران سوم شد و گروه ها کر آرپا اصفهان دوم شد. جایزه بهترین گروه کر نیز به گروه کر نغمه صبا از استان گلستان اهدا شد.

درادامه این مراسم جوایز بخش تجسمی جشنواره اهدا شد. در این بخش برای طراحی پوستر پیمان علیزاده اول و محمد صابر شیخ رضایی و رضا شعبانی دوم و سوم شدند. در بخش کاریکاتور نیز مجید ادیبی اول، معصومه صفایی دوم و مهدی عزیزی سوم شد.

همچنین در بخش عکس جایزه نخست به فاخته جلایرنژاد اهدا شد و حمیدرضا مجیدی و علیرضا پاتک بین دوم و سوم شدند. در بخش نقاشی نیزعلیرضا شکرنژاد، محمد هادی محسنی فرد، سعید دولتی، ابوطالب قادری و مهدی ریحانی بدون الویت نفرات برگزیده معرفی شدند.

در پایان جوایز بخش تئاترجشنواره "عدالت و امید" اهدا شد. در ابتدا از کیمیا مکاری بازیگرخردسال نمایش " روزی که هوا برفی است" و کار گروهی بازیگران نمایش"آخرین عکس را با هم می گیریم" تقدیر به عمل آمد. همچنین در بخش طراحی صحنه از شهرام کرمی و کوروش خزایی اصل تقدیر شد و جایزه این بخش به مریم نیک روش طراح صحنه نمایش "ته خط" اهدا شد.

ر بخش موسیقی تندیس جشنواره به عبدالرضا بهرامی و نیما شعبانی برای نمایش " نامه ای دیگر" اهدا شد. در بخش نمایشنامه نویسی نیز از عارفه عنایتی نویسنده نمایش "عدالتخانه" و علی شعاعی، علی زیوریان و محسن پناهی نویسندگان نمایش "میعاد" تقدیر شد و تندیس بهترین نمایشنامه نیز به آرش عباسی نویسنده نمایش " داستان عامه پسند" اهدا شد.

در بخش بازیگری مرد از افشین زارعی و مهران نائل تقدیر به عمل آمد و تندیس این بخش به طور مشترک به امین آبان بازیگر نمایش "مسخ" و محمد عسگری بازیگر "داستان عامه پسند" اهدا شد. در بخش بازیگری زن از هیلدا فاضل تقدیر به عمل آمد و تندیس جشنواره به صورت مشترک به بهناز سلیمانی بازیگر نمایش "شمردن ستاره های شب" و آذر خوارزمی بازیگر نمایش "عدالتخانه" اهدا شد.

در بخش بهترین کارگردانی نیز از حسن عابدی کارگردان نمایش " ترانه سرزمین من" و یعقوب صدیق جمالی کارگردان نمایش "آخرین مرد ایستاده" تقدیر به عمل آمد و تندیس این جشنواره به حمید آذرنگ کارگردان نمایش "عدالتخانه" اهدا شد.

در پایان این مراسم دکتر محمود احمدی‌نژاد به همراه وزیر ارشاد از نمایشگاه بخش منتخب آثار تجسمی نخستین جشنواره هنری "عدالت و امید" دیدن کرد.