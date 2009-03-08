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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

811 نقش مایه در فرش ترکمن شناسایی شد

811 نقش مایه در فرش ترکمن شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده بافندگان فرش گلستان از شناسایی 811 نقش مایه و طرح فرش ترکمن خبر داد و گفت: نقشه های فرش ترکمن در دنیا از اعتبار و سابقه ای ویژه برخوردار است.

قربان تاجپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: گره های بکار رفته در فرش ترکمن به شکل مستطیل مربع بوده در حالیکه در سایر استانها به صورت مربع مربع است.

وی اظهار داشت: متاسفانه با مرگ بافنده، طرح نیز از بین می رود و باید برای حفظ و ثبت این طرح ها برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ماندگاری این هنر باید با سلیقه جهانی پیش رویم و برای دستیابی به چنین هدفی آموزش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تاجپور با بیان اینکه قالیبافی ریشه در فرهنگ ترکمن دارد، تصریح کرد: برخی مشکلات نظیر کمبود مواد اولیه فعالان این رشته هنری را رنج می دهد و هنرمندان مجبورند مواد اولیه  نظیر نخ را از استانهای دیگر مانند اصفهان تامین کنند.

وی یادآورشد: نبود کارگاه های رنگرزی ثابت و فعال از دیگر مشکلاتی است که موجب می شود هنرمند نتواند طرح مورد علاقه اش را پیدا کند.

قدمت فرش ترکمن به هزاره چهارم قبل از میلاد بر می گردد و اکنون بیش از شش هزار سال قدمت دارد. همچنین نقش مایه های فرش ترکمن خاص و منحصر به فرد است که آن را از دیگر دستبافته های هنری جهان متمایز می کند.

استان گلستان 150 هزار بافنده فرش دارد.


 

کد مطلب 844717

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