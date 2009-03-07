رهبران دینی بریتانیا متحدانه از مدارس دینی کشور حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، رهبران دینی طی نامه ای عمومی که دیروز جمعه 6 مارس ( 16 اسفند) در روزنامه گاردین منتشر شد اظهار داشتند: درحالی که نگرانی عمیقی در رابطه با سقوط اجتماعی وجود دارد، مدارس دینی تنها آموزش شهروندی، تساهل، انسجام و احترام را به عنوان موضوعات آکادمیک مدنظر ندارند، بلکه این مفاهیم را در عمل به آنها آموزش می دهند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ما اعتقاد داریم که والدین و دانش آموزان باید از حق انتخاب نوع مدرسه ای برخوردار باشند که می خواهند استعداد فرزند خود را از نظر آکادمیک، اجتماعی و معنوی شکوفا کنند .

این نامه یک روز پس از به وجود آمدن بحث و مناقشه در همایش لیبرال دموکراتها، برسر سیاستهای مدراس مقطع متوسطه و ابتدایی انگلستان منتشر شد. در این همایش درخواستهایی مبنی بر ممنوع شدن فعالیت مدارس دینی در کشور مطرح شده بود.

رهبران دینی این درخواست را ناخوشایند و غیرمنصفانه توصیف کردند.

آنها تأکید کردند: ایده ازبین بردن یکی از ابزاری که این مدارس دینی از آن حمایت کرده و ارزشهای آنها را ارتقا می دهد شیوه ناخوشایند و غیر منصفانه ای به درخواستهای درحال افزایش برای تحصیل در این مدارس است.

محمد مکدم از انجمن مدارس اسلامی بریتانیا، شاهد اکمل شورای مسلمانان بریتانیا ، اونا استنارد از سازمان آموزشی کاتولیکهای انگلستان و ولز، ایدارجیت سینگ از شبکه سازمانهای سیک و رامش کالیدای از انجمن هندوهای بریتانیا از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

رهبران دینی بریتانیا ابراز امیدواری کردند که امروز شنبه 17 اسفند ماه در ادامه این همایش از آمار واضح و روشن افکار عمومی که طی یک هفته گذشته در نظرسنجی روزنامه گاردین منتشر شد حمایت کنند. در این نظرسنجی آمده بود 69 درصد از والدینی که فرزندانشان در سن مدرسه قرار دارند از آموزش آداب و رسوم دینی در مدارس حمایت می کنند.

حدود 7 هزار مدرسه دینی یک سوم از مدارس نظام آموزشی بریتانیا را به خود اختصاص داده اند. یک پنجم از دبستانی های بریتانیا در این مدارس تحصیل کرده و 5 درصد از دانش آموزان مقطع متوسط به مدرسه دینی می روند.