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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۲

در تداوم نقض آتش بس؛

اسرائیل بیت لاهیا را بمباران کرد/ شهید و زخمی شدن 3 مبارز فلسطینی

اسرائیل بیت لاهیا را بمباران کرد/ شهید و زخمی شدن 3 مبارز فلسطینی

شاهدان و منابع بیمارستانی فلسطین از بمباران شهرک بیت لاهیا توسط رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن سه فلسطینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز خودروی یک مبارز فلسطینی را در شهرک بیت لاهیا در شمال نوارغزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک مبارز شهید و دو تن دیگر زخمی شدند.

این مبارزان وابسته به گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بودند.

حملات رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادامه دارد که این رژیم در 18 ژانویه پس از سه هفته جنگ وحشیانه و بی نتیجه علیه نوار غزه با قبول شکست، اعلام آتش بس یکجانبه کرد، اما همچنان این آتش بس را با حملات مستمر خود به نوارغزه نقض می کند.

کد مطلب 844720

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