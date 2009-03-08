50 کیلومتر از نوار مرزی جنگلهای غرب مازندران شماره گذاری شده است

سید ابوطالب وهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار با اجرای طرح محوری پنج مارک که از جمله طرح های سفر دولت به استان بوده تثبیت شده است.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در جلوگیری از تجاوز و حفظ عرصه های طبیعی حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در راستای خرید مستثنیات اشخاص 255 هکتار از اراضی خریداری شد.

به گفته وهابی، همچنین در بخش مرتعداری، 189 هزار هکتار طرح تهیه شد که بخشی اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت: 474 کارگاه چوب بری در منطقه فعال بوده که سالانه 135 هزار متر مکعب چوب نیاز دارند.

وی میزان چوب آلات باغی منطقه را 33 هزار متر مکعب و میزان واردات چوب را 31 هزار متر مکعب اعلام کرد.

620 هزار هکتار جنگل و مرتع در غرب مازندران وجود دارد.