نشست نفت به کرخه پنج میلیارد ریال خسارت به کشاورزی خوزستان وارد کرد

سید مجید موسوی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به دنبال نشست نفت ناشی از ترکیدگی خط لوله انتقال نفت به اهواز درون رودخانه کرخه، کشاورزان حاشیه این رودخانه با پنج میلیارد و 319 میلیون ریال خسارت مواجه شدند.

وی ادامه داد: این مبلغ پس از چند روز کار کارشناسی به دست آمده و رقم نهایی آن باید به تائید مراجع ذیصلاح برسد.

موسوی تصریح کرد: البته احتمال افزایش این مبلغ نیز وجود دارد زیرا برخی کشاروزان اعلام کرده اند بابت آبیاری نکردن زمینهای خود در این چند روز که آلودگی نفتی شدیدی رودخانه کرخه را فراگرفته بود خسارتهای فراوانی دیده اند که این حرف آنها باید بررسی شود.

وی تاکید کرد: در برخی موارد نفت وارد کانالهای کشاروزی شده که این اتفاق نیز با خسارتهایی همراه بوده است و این موضوع نیز باید بررسی شود.

رئیس سازمان کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: در همان ساعاتهای اولیه اطلاع از این اتفاق سعی کردیم با ارائه اطلاعات و هشدارهای مناسب میزان خسارتهای وارده به کشاورزان را کاهش دهیم که خوشبختانه این کار باعث اقدام به موقع کشاورزان و جلوگیری از افزایش خسارتها شد.

موسوی همچنین اعلام کرد برای آگاهی کشاورزان از چگونگی مقابله با خسارتهای ناشی از نشت نفت کلاسهای آموزش متعددی در روستاها برگزار کردیم.

اول اسفند ماه بر اثر پوسیدگی لوله های 18 اینچی انتقال نفت خام از مسیر عین خوش به اهواز در نزدیکی روستای سن بهادر از توابع شوش، نفت نشست دارد و این مواد به رودخانه کرخه ریخته شده و 90 کیلومتر از آن را آلوده کرد.