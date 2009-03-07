تاکید دوباره روسیه بر مخالفت با سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "دیمیتری پسکف" سخنگوی "ولادیمیر پوتین" در گفتگو با رادیو روسیه گفت: مسکو به اقدامات واشنگتن در زمینه سپر موشکی به عنوان یک آزمون مهم برای تمایل آن در جهت بازسازی مناسبات دو طرف می نگرد.

اظهارات وی قبل از دیدار "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا و "سرگئی لاوروف" همتای روس وی در ژنو ابراز شد.

پسکف افزود:" ما در حال دریافت سیگنالهای بسیار مثبتی ( از سوی آمریکا) هستیم و از آنها استقبال می کنیم."

اما وی بر مخالفت کشورش با استقرار این سامانه موشکی در اروپا تاکید کرد .

پسکف با اعلام آمادگی کشورش برای همکاری با آمریکا و کشورهای دیگر برای مقابله با تهدیدهای مشترک خاطر نشان کرد:" ما کشوری نیستیم که تصمیمات بر ما دیکته شود و یا اینکه کشوری باشیم که منافع آن مورد توجه قرار نگیرد."

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.