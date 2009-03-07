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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۸

چهارشنبه آتی ؛

رئیس جمهور پاکستان به ایران می آید

رئیس جمهور پاکستان به ایران می آید

رئیس جمهوری پاکستان به منظور شرکت در نشست سازمان همکاری های منطقه ای ( اکو ) چهارشنبه آتی وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات پاکستان، " آصف علی زرداری " چهارشنبه در راس هیئتی بلند پایه برای شرکت در نشست سازمان همکاری های منطقه ای ( اکو) به تهران سفر می کند.

بنابر این گزارش، رئیس جمهوری پاکستان در خلال این سفر با مسئولان ایرانی درباره آخرین وضعیت پروژه خط لوله گاز طبیعی از ایران به پاکستان مذاکراتی انجام می دهد.

دیدار با سران کشورهای حاضر در کنفرانس اکو از جمله دیگر برنامه های رئیس جمهوری پاکستان در تهران خواهد بود.

نشست های سازمان همکاری منطقه ای ( اکو ) از 17 تا 21 اسفند در تهران برگزار می شود و امروز شنبه نشست های مقدماتی مربوط به این نشست در سطح معاونین وزارت خارجه کشورهای عضو این سازمان به مدت دو روز برگزار می شود که به دنبال آن یعنی در روز نهم مارس نشست وزیران خارجه کشورهای عضو برگزار خواهد شد.

نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای ( اکو ) 21 اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 844727

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