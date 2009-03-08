25 کانون فرهنگی در مساجد گلستان راه اندازی شد

مهدی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با بیان اینکه در مجموع بیش از یکصد کانون فرهنگی در مساجد استان فعالیت دارد، افزود: بسیاری از کانونهای روستایی با حداقل امکانات فعالیت می کنند.

وی افزود: به مساجد باید توجه شود و این اماکن مذهبی نباید در حاشیه قرار گیرند، چرا که برای تحول فکری و فرهنگی جامعه باید پایگاه و خاستگاهی به عنوان مسجد ایجاد کرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان بیان داشت: تشکیل پنج کانون تخصصی قرآن، ارائه کتاب به کانونها، ارئه 10 دستگاه رایانه و گسترش طرح تلاوت نور از جمله فعالیتهای انجام شده توسط کانونهای فرهنگی مساجد استان است.

وی به اجرای چهار دوره کلاس طرح چهره به چهره در مساجد گلستان اشاره و اضافه کرد: این دوره ها با حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی برگزار می شود و شرکت کنندگان با مباحثی همچون سیره عملی اهل بیت (ع) قرآن، نهج البلاغه، آخرالزمان، مهدویت، رسانه های ارتباط جمعی، روان شناسی و علوم اجتماعی آشنا می شوند.

وی بیان داشت: انتقال تجربیات و تبادل نظر در مورد شیوه های برخورد مناسب با جوانان و ارایه راهکار به آنها از اهداف اجرای طرح چهره به چهره است.

دو هزار و 13 مسجد در گلستان فعالیت دارد.

