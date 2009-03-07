به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم جدید اسنایدر جمعه به طور رسمی در 3611 سینما افتتاح شد که بیشترین تعداد سالن سینما برای یک فیلم درجه R است.

ناظران فروش اعتقاد دارند "نگهبانان" با وجود مدت زمان دو ساعت و چهل دقیقه‌ای پرفروشترین فیلم این هفته می‌شود. "نگهبانان" در عین حال اولین مهم استودیویی سال 2009 است که همزمان با آمریکا در سطح بین‌المللی نیز اکران شده است.

این فیلم بر مبنای رمان گرافیکی و 12 قسمتی آلن مور ساخته شده است. داستان فیلم سال 1985 روی می‌دهد و درباره گروهی ابرقهرمان است که سال 1985 و در دورانی که ریچارد نیکسن هنوز رئیس جمهور آمریکاست و جنگ سرد جریان دارد، در جستجوی عدالت هستند.

رکورد بیشترین فروش نیمه‌شب را فیلم "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان در اختیار دارد که ژوئیه پیش در نیمه‌شب آغاز اکران 5/18 میلیون دلار فروخت. "نگهبانان" از مدت‌ها پیش از اکران به خاطر اختلاف استودیوهای فاکس قرن بیستم و برادران وارنر درباره حقوق قانونی فیلم در صدر اخبار بود.



این دعوای حقوقی ژانویه پیش با توافق دو استودیو بزرگ به پایان رسید. برابر با توافق میان فاکس و برادران وارنر "نگهبانان" طبق برنامه در بازار آمریکای شمالی به نمایش درآمد و لوگو فاکس نیز در فیلم به کار نرفته است.



در مقابل، استودیو فاکس که مدعی است حقوق ساخت "نگهبانان" را سال 1986 خریده و برای اقتباس سینمایی از این رمان 4/1 میلیون دلار خرج کرده، مبلغی نقدی بین پنج تا 10 میلیون دلار دریافت می‌کند. ضمنا بین پنج تا 5/8 درصد از درآمد فیلم در بازار جهانی به فاکس می‌رسد.

فاکس فوریه 2008 و درست در شرایطی از برادران ورانر شکایت کرد که تولید "نگهبانان" به پایان رسیده بود.